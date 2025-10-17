"Лишились рассудка". Европа со страху пошла в наступление

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Боясь потерять доступ к технологиям на фоне торговой войны США с Китаем, Европа начала экспроприацию стратегических предприятий. Нидерланды без объяснения причин присвоили крупного производителя полупроводников из КНР. Однако Пекину есть чем ответить. Во что выльется конфликт интересов — в материале РИА Новости.

Новый порядок

Европа дала КНР понять, что готова бороться за выживание любыми способами. Брюссель неоднократно заявлял о намерении защитить отечественных производителей от китайских конкурентов.

Первым перешло к активным действиям правительство Нидерландов. Власти вмешались в деятельность производителя полупроводников Nexperia — дочернего предприятия китайского техногиганта Wingtech. Под предлогом обеспечения экономической безопасности страны и всего Евросоюза они лишили собственников прав на управление, сообщает Global Times.

BBC отмечает, что информации о том, почему деятельность компании рискованная, нет. Однако шаг может быть связан с дальнейшим ужесточением ограничений против Китая, введенным Министерством торговли США в сентябре. Financial Times также пишет, что решение принято под давлением Вашингтона, и называет момент поворотным: ЕС перестал быть открытым. Китайская компания производит микросхемы для бытовой электроники, промышленного оборудования и автомобилей. Учитывая неспокойную торговую обстановку, Европа боялась лишиться мощностей и решила действовать на опережение. Китайцы заявляют, что все это сфабриковано, выражая решительный протест против дискриминационных действий и "пиратства XXI века".

С юридической стороны действия формально обоснованы законом о контроле за доступностью критических товаров. Он позволяет государству вмешиваться, если предприятие признано значимым для национальной безопасности, указывает руководитель международной практики K&P.Group Ирина Чеботарева. "Тем не менее решение беспрецедентное: фактически государство изымает частный актив, — замечает она. — Технически это возможно, но крайне редко используется, поскольку нарушает принцип защиты собственности и доверия инвесторов".

Кроме того, согласно Закону о проверке инвестиций, слияний и поглощений с точки зрения национальной безопасности, вступившему в силу 1 июня 2023-го, у нидерландского правительства есть возможность вмешиваться в сделки и управление компаниями, добавляет старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев. "В соответствии с местным законодательством действия правомерны. Однако с позиции международного инвестиционного права это спорный случай: если вмешательство окажется несоразмерным или долгосрочным, оно может быть квалифицировано как косвенная экспроприация, нарушающая гарантии защиты инвесторов", — объясняет он.

Действие и противодействие

Материнская компания Wingtech обратилась в специализированный судебный орган при Апелляционном суде Амстердама, рассматривающий корпоративные конфликты. Суд отстранил гендиректора Чжан Сюэчжэна, передав управление нидерландскому бизнесмену Гидо Дирику.

"Конечно, шансы на успех в национальных судах невысокие. Европейская судебная практика придерживается доктрины, признающей право государства вмешиваться в экономику ради безопасности без компенсации. В перспективе Wingtech может обратиться в международный инвестиционный арбитраж. Но сначала инвестор обязан пройти национальные процедуры обжалования, а это занимает, как правило, годы", — уточняет Гусев.

В любом случае потерь китайцам не избежать, говорит председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "Даже если им удастся выбрать верную тактику в суде, процесс может затянуться, и все это время Wingtech Technology не сможет пользоваться активами дочерней Nexperia", — отмечает он.

Эксперты уверены: Китай ответит. Вот только как? У Пекина множество рычагов давления, один из них он недавно продемонстрировал — ввел специальное лицензирование на импорт редкоземельных металлов. Есть и другие — например, портовый сбор. Тут все упирается в масштаб: санкции против одной страны Евросоюз еще сможет компенсировать, но если Пекин введет ограничения против всего блока, торговая война выйдет на новый уровень, предупреждает Манкевич.

Скорее всего, это будут сдержанные, но недвусмысленные экономические ограничения, полагает Чеботарева. "Возможно, усилят контроль за европейскими инвесторами в КНР. Однако надо иметь в виду, что реальная сила реакции ограничена взаимозависимостью: слишком много технологических цепочек завязаны на обе стороны", — рассуждает юрист.

Только начало

И все же этот прецедент "открыл дверь" для будущих подобных посягательств на частную собственность, соглашаются эксперты.

Безусловно, для инвесторов это четкий сигнал: теперь технологические предприятия, которые по специфике работы обладают особой информацией или цепочками поставок, могут национализировать в любой момент, считает Чеботарева. Разумеется, это охладит доверие к странам ЕС в целом.

"Следом за Нидерландами аналогичные меры вполне могут принять Германия, Франция, и, возможно, Италия — у всех есть законы, позволяющие действовать "в интересах безопасности". Под угрозой полупроводники, телекоммуникации, ИИ, критическая инфраструктура, хранение данных", — перечисляет она.