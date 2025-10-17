Рейтинг@Mail.ru
Заплатка на сердце. В Саратове создали пленку для "протезирования" органов - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:47 17.10.2025 (обновлено: 10:18 17.10.2025)
https://ria.ru/20251017/nauka-2048571877.html
Заплатка на сердце. В Саратове создали пленку для "протезирования" органов
Заплатка на сердце. В Саратове создали пленку для "протезирования" органов - РИА Новости, 17.10.2025
Заплатка на сердце. В Саратове создали пленку для "протезирования" органов
Пленку с уникальными свойствами для гибкой углеродной электроники создали физики СГУ в составе исследовательского коллектива. Материал сохраняет свои... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T09:47:00+03:00
2025-10-17T10:18:00+03:00
наука
наука
университетская наука
общество
саратов
здоровье - общество
российский научный фонд
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048573222_54:0:3695:2048_1920x0_80_0_0_9177c4b90a5bb3c4549f0f3aee80cf11.jpg
https://ria.ru/20251014/nauka-2047929065.html
https://ria.ru/20250916/nauka-2041507597.html
саратов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048573222_502:0:3233:2048_1920x0_80_0_0_68e2f6f49bcfcf5bc7161d5a39559979.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, общество, саратов, здоровье - общество, российский научный фонд, россия, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , сердце, электроника, российские инновации, качество жизни, национальный исследовательский университет «миэт»
Наука, Наука, Университетская наука, Общество, Саратов, Здоровье - Общество, Российский научный фонд, Россия, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Сердце, электроника, Российские инновации, Качество жизни, Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Заплатка на сердце. В Саратове создали пленку для "протезирования" органов

© Getty Images / ipopbaМакет сердца
Макет сердца - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Getty Images / ipopba
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Пленку с уникальными свойствами для гибкой углеродной электроники создали физики СГУ в составе исследовательского коллектива. Материал сохраняет свои характеристики даже при растяжении до 40 процентов и может найти применение в медицине. Результаты представлены в Crystals.
Перспективным направлением в наноэлектронике является разработка полностью углеродных устройств, в основе которых лежат не традиционные полупроводники и металлы, а углеродные пленки. Такие пленки — один из наиболее обсуждаемых наноматериалов последних лет, рассказали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского (СГУ). Они обладают высокой проводимостью, прочностью и гибкостью, благодаря чему их используют в производстве полевых транзисторов, датчиков, диодов.
Искусственный нейрон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Российские ученые создали искусственный нейрон для изучения мозга
14 октября, 08:00
Пленки также открывают путь к созданию гибкой и прозрачной нательной электроники. За счет растяжимости материал повторяет движение тела, не теряя проводимость. Кроме того, пленки можно использовать как "заплатки на сердце". При каждом сокращении сердечной мышцы материал растягивается, но сохраняет свою структуру, что обеспечивает стабильную работу "протеза".
В СГУ отметили, что пленки могут состоять, например, из монослойного графена (супертонкого материала с толщиной слоя в один атом) и однослойных углеродных нанотрубок (цилиндрических "решеток" из атомов углерода).
«
"Гибриды отлично подходят для создания углеродных пленок, потому что состоят из 1D-структур (углеродных нанотрубок) и 2D-структур (графена). Когда они соединяются, появляются новые свойства. То есть мы можем за счет различных концентраций настраивать нужное нам свойство: проводимость, прозрачность, растяжимость", — объяснила одна из авторов исследования, заведующая кафедрой радиотехники и электродинамики СГУ Ольга Глухова.
© Фото : СГУ/Дмитрий КовшовЧлены научной команды СГУ: Заведующая кафедрой радиотехники и электродинамики Ольга Евгеньевна Глухова, доцент кафедры радиотехники и электродинамики Шунаев Владислав Викторович, ассистент кафедры радиотехники и электродинамики Петрунин Александр Алексеевич
Члены научной команды СГУ: Заведующая кафедрой радиотехники и электродинамики Ольга Евгеньевна Глухова, доцент кафедры радиотехники и электродинамики Шунаев Владислав Викторович, ассистент кафедры радиотехники и электродинамики Петрунин Александр Алексеевич - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : СГУ/Дмитрий Ковшов
Члены научной команды СГУ: Заведующая кафедрой радиотехники и электродинамики Ольга Евгеньевна Глухова, доцент кафедры радиотехники и электродинамики Шунаев Владислав Викторович, ассистент кафедры радиотехники и электродинамики Петрунин Александр Алексеевич
С помощью компьютерного моделирования ученые СГУ, МИЭТ и Сеченовского университета получили углеродную пленку с уникальными свойствами.
"Располагая графен и нанотрубки определенным образом и подбирая структурные параметры нанотрубки, можно добиваться многократного увеличения электрической проводимости в одном направлении токопереноса, и ее снижения в перпендикулярном направлении", — рассказала Глухова.
Исследователи установили, что наибольший контроль над электропроводностью обеспечивает конфигурация с так называемой топологией островкого типа. В таких структурах нанотрубки и графен располагаются внахлест, формируя зоны повышенной углеродной плотности, что увеличивает электропроводность пленки.
Боль в сердце - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Саратове создан датчик, выявляющий болезни сердца за три минуты
16 сентября, 07:00
"В одной из конфигураций сопротивление пленки в одном направлении оказалось в 37 раз меньше, чем в перпендикулярном", — отметила эксперт.
Таким образом, исследование показало, что предлагаемый материал проводит ток в одном направлении лучше, чем в другом (анизотропные проводники). Как пояснили в СГУ, на основе полученной пленки с настраиваемыми электропроводными свойствами уже в ближайшем будущем возможно будет создать элементную базу наноэлектронных устройств.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаОбществоСаратовЗдоровье - ОбществоРоссийский научный фондРоссияСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоСердцеэлектроникаРоссийские инновацииКачество жизниНациональный исследовательский университет «МИЭТ»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала