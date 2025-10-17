https://ria.ru/20251017/naryshkin-2048799762.html
Партия войны в Европе не хочет мира на континенте, заявил Нарышкин
Партия войны в Европе не хочет мира на континенте, заявил Нарышкин - РИА Новости, 17.10.2025
Партия войны в Европе не хочет мира на континенте, заявил Нарышкин
"Партия войны" действует в Европе, которая не хочет мира и безопасности на континенте, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:07:00+03:00
2025-10-17T10:07:00+03:00
2025-10-17T10:07:00+03:00
европа
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144915/85/1449158569_0:95:2800:1671_1920x0_80_0_0_905f54256024f83f94245153a609d04d.jpg
https://ria.ru/20251017/glavanaryshkin-2048798855.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144915/85/1449158569_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_52a439ffb23ad0385d816d08487e53a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире
Европа, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, В мире
Партия войны в Европе не хочет мира на континенте, заявил Нарышкин
Нарышкин: партия войны в Европе не хочет мира и безопасности на континенте