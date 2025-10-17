Рейтинг@Mail.ru
Партия войны в Европе не хочет мира на континенте, заявил Нарышкин - РИА Новости, 17.10.2025
10:07 17.10.2025
Партия войны в Европе не хочет мира на континенте, заявил Нарышкин
"Партия войны" действует в Европе, которая не хочет мира и безопасности на континенте, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
европа
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
в мире
Новости
европа, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, в мире
Европа, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, В мире
Нарышкин: партия войны в Европе не хочет мира и безопасности на континенте

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин. Архивное фото
САМАРКАНД, 17 окт - РИА Новости. "Партия войны" действует в Европе, которая не хочет мира и безопасности на континенте, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
"Видно, что в Европе действует глобальная "партия войны", которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская страна", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совещания глав разведок стран СНГ.
Запад мечтает нанести стратегическое поражение России, заявил Нарышкин
