Наряд Зеленского снова стал предметом насмешек журналистов

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Наряд Владимира Зеленского, прибывшего на встречу с президентом США Дональдом Трампом в гражданской одежде, снова стал предметом насмешек журналистов, следует из трансляции Белого дома.

"Тот же костюм, потому что тот же президент. Все очень просто. У следующего президента будет другой костюм", - ответил Зеленский журналисту.