Дочь грузинского наемника ВСУ участвует в протестах в Тбилиси
03:17 17.10.2025 (обновлено: 04:39 17.10.2025)
Дочь грузинского наемника ВСУ участвует в протестах в Тбилиси
грузия, тбилиси, россия, каха каладзе (мэр тбилиси), михаил кавелашвили, вооруженные силы украины, facebook
Грузия, Тбилиси, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Михаил Кавелашвили, Вооруженные силы Украины, Facebook
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дочь заочно приговоренного в РФ к 14 годам колонии строгого режима грузинского наемника ВСУ Акаки Берианидзе Мариам Берианидзе участвовала в недавних протестах оппозиции в Тбилиси, активно поддерживает ВСУ и позирует в украинской военной форме с автоматом наперевес, выяснило РИА Новости.
Акаки Берианидзе объявлен в международный розыск. Установлено, что с марта 2022 года он в качестве наемника в составе украинского вооруженного формирования за вознаграждение участвует в боях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. В СМИ сообщалось, что боевик носит позывной "Дед" и также воевал на стороне Грузии в Абхазии и Южной Осетии.
Боевики ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В США сообщили о гибели наемника, служившего командиром отделения ВСУ
9 октября, 09:15
Дочь наемника на своей странице в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) выкладывает фото в военной форме с шевронами ВСУ, на некоторых фотографиях в руках она держит оружие.
Местом своего проживания Берианидзе указала Киев. Также на ее странице есть фото, где она отметила свое местоположение - Запорожскую область. При этом девушка публикует и фотографии с отцом, называя его "найкращий батька в свiтi" (орфография сохранена, укр. "лучший отец в мире").
Пятого октября, когда грузинская оппозиция проводила протесты в Тбилиси, в ходе которых было выломано ограждение администрации президента, Берианидзе опубликовала фото с проспекта Руставели (там концентрировались протестующие), на котором она дает интервью польским журналистам. На фоне видны люди с флагами Грузии. В публикации она написала, что говорила об Украине и о выборах в Грузии.
13 октября, 05:07
ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, желавшего сдаться в плен
ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, желавшего сдаться в плен
13 октября, 05:07
Акции протеста в Тбилиси начались на фоне выборов в органы местного самоуправления. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. Это не устроило оппозицию.
Четвертого октября митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Они забрасывали здание камнями. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против участников применили водомет.
Пятого октября сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси около парламента Грузии. Они держали флаги Грузии, было также несколько флагов Евросоюза и Украины. Были среди протестующих замечены и люди с флагом запрещенного в России грузинского легиона ВСУ.
МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси, в том числе о призывах к госперевороту. Замглавы СГБ Грузии Лаша Маградзе заявил, что изъятые оружие, боеприпасы и взрывчатка, предназначавшиеся для проведения диверсии, были приобретены по указанию грузинского представителя одного из украинских военных подразделений.
Тбилисский городской суд арестовал пятерых оппозиционеров, задержанных за призыв к штурму дворца президента Грузии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
14 октября, 07:48
ВС России ликвидировали бразильского наемника в Запорожской области
ВС России ликвидировали бразильского наемника в Запорожской области
14 октября, 07:48
 
Грузия, Тбилиси, Россия, Каха Каладзе (мэр Тбилиси), Михаил Кавелашвили, Вооруженные силы Украины, Facebook
 
 
