Дочь грузинского наемника ВСУ участвует в протестах в Тбилиси

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дочь заочно приговоренного в РФ к 14 годам колонии строгого режима грузинского наемника ВСУ Акаки Берианидзе Мариам Берианидзе участвовала в недавних протестах оппозиции в Тбилиси, активно поддерживает ВСУ и позирует в украинской военной форме с автоматом наперевес, выяснило РИА Новости.

Абхазии и Южной Осетии. Акаки Берианидзе объявлен в международный розыск. Установлено, что с марта 2022 года он в качестве наемника в составе украинского вооруженного формирования за вознаграждение участвует в боях против представителей силовых структур ДНР ЛНР и военнослужащих ВС РФ. В СМИ сообщалось, что боевик носит позывной "Дед" и также воевал на стороне Грузии

Дочь наемника на своей странице в Facebook * (соцсеть запрещена в РФ , принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) выкладывает фото в военной форме с шевронами ВСУ , на некоторых фотографиях в руках она держит оружие.

Местом своего проживания Берианидзе указала Киев . Также на ее странице есть фото, где она отметила свое местоположение - Запорожскую область . При этом девушка публикует и фотографии с отцом, называя его "найкращий батька в свiтi" (орфография сохранена, укр. "лучший отец в мире").

Пятого октября, когда грузинская оппозиция проводила протесты в Тбилиси , в ходе которых было выломано ограждение администрации президента, Берианидзе опубликовала фото с проспекта Руставели (там концентрировались протестующие), на котором она дает интервью польским журналистам. На фоне видны люди с флагами Грузии. В публикации она написала, что говорила об Украине и о выборах в Грузии.

Акции протеста в Тбилиси начались на фоне выборов в органы местного самоуправления. По данным ЦИК, после обработки 100% голосов правящая партия "Грузинская мечта" победила во всех муниципалитетах, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии Каха Каладзе набрал 71,58% голосов. Это не устроило оппозицию.

Четвертого октября митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили , пробив железные заграждения. Они забрасывали здание камнями. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против участников применили водомет.

Пятого октября сторонники оппозиции перекрыли проспект Руставели в Тбилиси около парламента Грузии. Они держали флаги Грузии, было также несколько флагов Евросоюза и Украины. Были среди протестующих замечены и люди с флагом запрещенного в России грузинского легиона ВСУ.

МВД Грузии возбудило уголовные дела из-за беспорядков в Тбилиси, в том числе о призывах к госперевороту. Замглавы СГБ Грузии Лаша Маградзе заявил, что изъятые оружие, боеприпасы и взрывчатка, предназначавшиеся для проведения диверсии, были приобретены по указанию грузинского представителя одного из украинских военных подразделений.

Тбилисский городской суд арестовал пятерых оппозиционеров, задержанных за призыв к штурму дворца президента Грузии.