19:23 17.10.2025
МВФ призвал желающих использовать российские активы осознавать последствия
МВФ призвал желающих использовать российские активы осознавать последствия
экономика, россия, украина, вашингтон (штат), евросоюз, мвф, всемирный банк
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Страны, которые желают использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины, должны осознать последствия этого шага для международной валютной системы, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.
"Мы рекомендуем странам, рассматривающим возможность использования российских активов… осознать возможные последствия для международной валютной системы. Вот наша рекомендация", - сообщил он журналистам на ежегодных встречах руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ узнали, на что ЕС хочет потратить часть кредита из активов России
Вчера, 16:46
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
СМИ: лидеры ЕС обсудят использование замороженных российских активов
Вчера, 15:20
 
