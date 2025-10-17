МВФ призвал желающих использовать российские активы осознавать последствия

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Страны, которые желают использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины, должны осознать последствия этого шага для международной валютной системы, заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.