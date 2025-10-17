МВД предупредило о схеме мошенничества с переводами на карту

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мошенники применяют схему с мнимыми ошибочными переводами, чтобы получить повод запугивать жертву финансированием террористических организаций, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Злоумышленники могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств или после получения обратного перевода начать запугивать гражданина под предлогом финансирования террористических организаций", — говорится в публикации.

Киберполицейские отметили, что иногда мошенники рассылают поддельные уведомления о переводах от неизвестного отправителя. Поэтому при получении такого сообщения следует проверить зачисление средств на счет в мобильном приложении или на официальном сайте банка. Кроме того, нужно обратиться в банк, чтобы там проверили источник перевода.

Поступившие на счет деньги тратить нельзя, даже если сумма небольшая, предостерегли в МВД. Это может быть признано неосновательным обогащением, тогда человека обяжут вернуть всю сумму и оплатить возможные судебные издержки. Но возвращать перевод самостоятельно тоже не следует — мошенники зачастую сообщают, что ошибочно перевели деньги, и просят вернуть их на другие реквизиты. Все операции по возврату должны проходить только через банк, подчеркнули киберполицейские.