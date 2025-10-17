Рейтинг@Mail.ru
Умер сооснователь легендарной рок-группы
02:24 17.10.2025 (обновлено: 02:42 17.10.2025)
Умер сооснователь легендарной рок-группы
Соучредитель и ведущий гитарист американской рок-группы Kiss Пол Фрейли умер на 75-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой на семью музыканта. РИА Новости, 17.10.2025
в мире, джин симмонс, kiss
В мире, Шоубиз, Джин Симмонс, Kiss
© AP Photo / L.G. PattersonСооснователь группы Kiss Пол Фрейли
Сооснователь группы Kiss Пол Фрейли - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / L.G. Patterson
Сооснователь группы Kiss Пол Фрейли. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Соучредитель и ведущий гитарист американской рок-группы Kiss Пол Фрейли умер на 75-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой на семью музыканта.
"Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир", — говорится в тексте заявления.
Пол Дэниел "Эйс" Фрейли — американский гитарист и вокалист, участник американской рок-группы Kiss, созданной Джином Симмонсом и Полом Стэнли. Он изобрел образ и грим персонажа "Space Ace", когда присоединился к коллективу. Фрейли играл в группе с самого её образования в 1972 году до ухода в 1982 году.
Издание отмечает, что причиной смерти гитариста стали травмы, полученные при падении в прошлом месяце.
После того Эйс Фрейли покинул Kiss, он продолжал довольно успешную сольную карьеру и на момент воссоединения в 1996 году был наиболее успешным из музыкантов, некогда покинувших Kiss. Он сотрудничал с родной группой до 2002 года, когда назвал концертное турне своим прощальным и вновь покинул группу.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
