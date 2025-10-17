https://ria.ru/20251017/muzykant-2048754054.html
Умер сооснователь легендарной рок-группы
Соучредитель и ведущий гитарист американской рок-группы Kiss Пол Фрейли умер на 75-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой на семью музыканта. РИА Новости, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Соучредитель и ведущий гитарист американской рок-группы Kiss Пол Фрейли умер на 75-м году жизни, сообщает издание Variety
со ссылкой на семью музыканта.
"Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир", — говорится в тексте заявления.
Пол Дэниел "Эйс" Фрейли — американский гитарист и вокалист, участник американской рок-группы Kiss
, созданной Джином Симмонсом
и Полом Стэнли. Он изобрел образ и грим персонажа "Space Ace", когда присоединился к коллективу. Фрейли играл в группе с самого её образования в 1972 году до ухода в 1982 году.
Издание отмечает, что причиной смерти гитариста стали травмы, полученные при падении в прошлом месяце.
После того Эйс Фрейли покинул Kiss, он продолжал довольно успешную сольную карьеру и на момент воссоединения в 1996 году был наиболее успешным из музыкантов, некогда покинувших Kiss. Он сотрудничал с родной группой до 2002 года, когда назвал концертное турне своим прощальным и вновь покинул группу.