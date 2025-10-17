Умер экс-премьер Японии Мураяма

В истории Мураяма останется как премьер-министр, признавший в так называемом "Заявлении Мураямы" ошибочность политики Японии, которая привела ее к войне. Тогда он заявил о раскаянии за страдания, которые Япония принесла азиатским странам во время войны, и принес свои извинения.

В январе 1996 года он объявил об отставке, следующим премьер-министром стал Рютаро Хасимото. В том же году Социалистическая партия поменяла название на Социал-демократическую, и ее вновь возглавил Мураяма. Он ушел с поста Социал-демократической партии в сентябре 1996 года, а в 2000 году заявил о том, что уходит из политики. В 2006 году он стал почётным председателем Социал-демократической партии.