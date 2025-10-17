Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-премьер Японии Мураяма - РИА Новости, 17.10.2025
09:13 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/murayama-2048778407.html
Умер экс-премьер Японии Мураяма
Экс-премьер-министр Японии Томиити Мураяма скончался на 102-м году жизни, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 17.10.2025
Умер экс-премьер Японии Мураяма

Экс-премьер-министр Японии Томиити Мураяма
Экс-премьер-министр Японии Томиити Мураяма
© Getty Images / NurPhoto/Hitoshi Yamada
Экс-премьер-министр Японии Томиити Мураяма. Архивное фото
ТОКИО, 17 окт – РИА Новости. Экс-премьер-министр Японии Томиити Мураяма скончался на 102-м году жизни, сообщило агентство Киодо.
Мураяма родился в 1924 году в префектуре Оита, в 1972 году прошел в парламент от Социалистической партии Японии. В 1994 году он стал 81-м премьер-министром Японии, возглавив коалиционное правительство из трех партий: Социалистической, Либерально-демократической и Новой партии Сакигакэ. В своей программной речи в парламенте он назвал конституционными японские силы самообороны, выступил за признание и преемственность гимна и флага Японии, а также подтвердил неизменность союза США и Японии
На годы, когда он возглавлял правительство, пришлись одни из самых тяжелых испытаний, выпавших на долю Японии в конце ХХ века: Великое землетрясение Хансин в Кобе в январе 1995 года и зариновая атака религиозной секты АУМ Синрикё (террористическая организация, запрещенная в России) в марте того же года.
В истории Мураяма останется как премьер-министр, признавший в так называемом "Заявлении Мураямы" ошибочность политики Японии, которая привела ее к войне. Тогда он заявил о раскаянии за страдания, которые Япония принесла азиатским странам во время войны, и принес свои извинения.
В январе 1996 года он объявил об отставке, следующим премьер-министром стал Рютаро Хасимото. В том же году Социалистическая партия поменяла название на Социал-демократическую, и ее вновь возглавил Мураяма. Он ушел с поста Социал-демократической партии в сентябре 1996 года, а в 2000 году заявил о том, что уходит из политики. В 2006 году он стал почётным председателем Социал-демократической партии.
 
