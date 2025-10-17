https://ria.ru/20251017/moskva-2048957592.html
В Москве иностранца отправили в СИЗО за кражу
Бутырский суд Москвы отправил в СИЗО иностранного гражданина по обвинению в особо крупной краже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 17.10.2025
