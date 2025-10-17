https://ria.ru/20251017/moskva-2048951981.html
Девочку, сброшенную отцом с высоты в Уфе, спецбортом увезли в Москву
Девочку, сброшенную отцом с высоты в Уфе, спецбортом увезли в Москву - РИА Новости, 17.10.2025
Девочку, сброшенную отцом с высоты в Уфе, спецбортом увезли в Москву
Трёхлетнюю девочку, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, отправили спецбортом в московскую клинику, сообщил министр здравоохранения Башкирии... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T18:15:00+03:00
2025-10-17T18:15:00+03:00
2025-10-17T18:29:00+03:00
происшествия
уфа
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048955240_0:44:1063:642_1920x0_80_0_0_fcf5ce676a9471096ee841bc939c0f5d.jpg
https://ria.ru/20251009/devochka-2047256028.html
уфа
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048955240_106:0:1019:685_1920x0_80_0_0_02f96ed9b3bf80875d5796a658fcad04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, москва
Происшествия, Уфа, Москва
Девочку, сброшенную отцом с высоты в Уфе, спецбортом увезли в Москву
Сброшенную отцом с высоты в Уфе девочку спецбортом увезли в клинику в Москве
УФА, 17 окт - РИА Новости. Трёхлетнюю девочку, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, отправили спецбортом в московскую клинику, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
"Сегодня мы направили спецбортом в Москву
нашу маленькую пациентку, за которую переживает вся республика. Мы сохранили ей жизнь, стабилизировали состояние, сделали все возможное, и теперь ей требуется медпомощь четвертого уровня", - написал Рахматуллин в своём Telegram
-канале.
Девочка продолжит лечение в Российской детской клинической больнице. В Москву ее доставят спецбортом специалисты Центра медицины катастроф, добавил региональный министр.
В Уфе
9 октября в доме на улице Ульяновых ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее следователи сообщали, что в организме задержанного мужчины не нашли алкоголь и наркотики. Его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.