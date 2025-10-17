Рейтинг@Mail.ru
18:15 17.10.2025
Девочку, сброшенную отцом с высоты в Уфе, спецбортом увезли в Москву
происшествия, уфа, москва
Происшествия, Уфа, Москва
Девочку, сброшенную отцом с высоты в Уфе, спецбортом увезли в Москву

Трёхлетнюю девочку, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, отправили спецбортом в московскую клинику
© Айрат Рахматуллин/Telegram
УФА, 17 окт - РИА Новости. Трёхлетнюю девочку, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, отправили спецбортом в московскую клинику, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
"Сегодня мы направили спецбортом в Москву нашу маленькую пациентку, за которую переживает вся республика. Мы сохранили ей жизнь, стабилизировали состояние, сделали все возможное, и теперь ей требуется медпомощь четвертого уровня", - написал Рахматуллин в своём Telegram-канале.
Девочка продолжит лечение в Российской детской клинической больнице. В Москву ее доставят спецбортом специалисты Центра медицины катастроф, добавил региональный министр.
В Уфе 9 октября в доме на улице Ульяновых ребёнка с четвертого этажа сбросил вниз 34-летний отец, ранее наблюдавшийся у психиатра. Трехлетняя девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована, ее прооперировали. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Ранее следователи сообщали, что в организме задержанного мужчины не нашли алкоголь и наркотики. Его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.
Место проишествия, где уфимец сбросил с четвертого этажа четырехлетнего ребенка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Уфе прооперировали девочку, которую выбросили из окна
9 октября, 13:13
 
ПроисшествияУфаМосква
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
