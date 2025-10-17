Девочку, сброшенную отцом с высоты в Уфе, спецбортом увезли в Москву

УФА, 17 окт - РИА Новости. Трёхлетнюю девочку, которую отец сбросил с высоты четвёртого этажа в Уфе, отправили спецбортом в московскую клинику, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Девочка продолжит лечение в Российской детской клинической больнице. В Москву ее доставят спецбортом специалисты Центра медицины катастроф, добавил региональный министр.

Ранее следователи сообщали, что в организме задержанного мужчины не нашли алкоголь и наркотики. Его направили в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.