Более 600 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Москве

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили капитальный ремонт более 600 крыш многоквартирных домов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках реализации региональной программы капитального ремонта с начала года выполнили капремонт более 600 крыш многоквартирных домов. Приводим в порядок как плоские наплавляемые крыши, так и металлические скатные. В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам", - отметил Бирюков.

Заммэра пояснил, что больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах.

"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - рассказал Бирюков.

Он уточнил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.