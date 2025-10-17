Рейтинг@Mail.ru
Более 600 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Москве - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:24 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/moskva-2048871300.html
Более 600 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Москве
Более 600 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Москве - РИА Новости, 17.10.2025
Более 600 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили капитальный ремонт более 600 крыш многоквартирных домов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:24:00+03:00
2025-10-17T14:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
петр бирюков
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749144604_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_632808fda118152a1ac09b51d5f7ab88.jpg
https://ria.ru/20250923/moskva-2043737730.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749144604_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4221848a7d1acf0e6d9177853406f554.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Россия, Петр Бирюков, Москва
Более 600 крыш жилых домов капитально отремонтировали в Москве

Более 600 крыш многоквартирных домов отремонтировали в Москве с начала года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРемонт жилого дома
Ремонт жилого дома - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Ремонт жилого дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили капитальный ремонт более 600 крыш многоквартирных домов, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках реализации региональной программы капитального ремонта с начала года выполнили капремонт более 600 крыш многоквартирных домов. Приводим в порядок как плоские наплавляемые крыши, так и металлические скатные. В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах.
"Капитальный ремонт плоских крыш - сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре. Вначале снимаются старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур", - рассказал Бирюков.
Он уточнил, что скатные металлические крыши можно менять круглогодично, во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что московская программа капитального ремонта - один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли около 30 тысяч домов общей площадью более 300 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года выполнены работы по ремонту свыше 8 тысяч крыш жилых домов.
Москва - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Основные работы по ремонту подъездов жилых домов выполнены в Москве
23 сентября, 09:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссияПетр БирюковМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала