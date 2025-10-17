Москалькова рассказала о реакции международных органов на гибель Зуева

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Международные структуры, игнорируя убийства журналистов, легитимизируют безнаказанность и превращают декларации о защите прав в формализм, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева.