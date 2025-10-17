Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о реакции международных органов на гибель Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 17.10.2025
Москалькова рассказала о реакции международных органов на гибель Зуева
Москалькова рассказала о реакции международных органов на гибель Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
Москалькова рассказала о реакции международных органов на гибель Зуева
Международные структуры, игнорируя убийства журналистов, легитимизируют безнаказанность и превращают декларации о защите прав в формализм, заявила... РИА Новости, 17.10.2025
Москалькова рассказала о реакции международных органов на гибель Зуева

Военкор Иван Зуев
© РИА Новости
Военкор Иван Зуев. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Международные структуры, игнорируя убийства журналистов, легитимизируют безнаказанность и превращают декларации о защите прав в формализм, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Если международные структуры продолжают игнорировать убийства российских журналистов под предлогом "сложной ситуации на местах" или "недостатка данных", они тем самым легитимизируют безнаказанность и превращают декларации о защите прав человека в пустой формализм", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Москалькова высказалась о гибели военкора РИА Новости Зуева
Специальная военная операция на Украине, Иван Зуев, Татьяна Москалькова, Юрий Войткевич, Запорожская область, Россия, Происшествия
 
 
