Москалькова высказалась о гибели военкора РИА Новости Зуева

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранении военкора Юрия Войткевича, заявила, что это вызов не только России, но и всему международному сообществу, которое декларирует защиту свободы слова.