Москалькова высказалась о гибели военкора РИА Новости Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 17.10.2025 (обновлено: 13:00 17.10.2025)
Москалькова высказалась о гибели военкора РИА Новости Зуева
Москалькова высказалась о гибели военкора РИА Новости Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
Москалькова высказалась о гибели военкора РИА Новости Зуева
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранении военкора Юрия Войткевича, заявила, что...
Москалькова высказалась о гибели военкора РИА Новости Зуева

Москалькова назвала гибель военкора РИА Новости Зуева вызовом России

Военкор Иван Зуев
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости
Военкор Иван Зуев. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева и ранении военкора Юрия Войткевича, заявила, что это вызов не только России, но и всему международному сообществу, которое декларирует защиту свободы слова.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Каждый такой трагический случай - вызов не только России, но и всему международному сообществу, которое декларирует защиту свободы слова и безопасности журналистов как одну из своих ключевых ценностей", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Военкор РИА Новости Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В ООН высказались о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева
