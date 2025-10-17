Рейтинг@Mail.ru
ВСУ уничтожают тех, кто несет правду, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/moskalkova-2048824486.html
ВСУ уничтожают тех, кто несет правду, заявила Москалькова
ВСУ уничтожают тех, кто несет правду, заявила Москалькова - РИА Новости, 17.10.2025
ВСУ уничтожают тех, кто несет правду, заявила Москалькова
ВСУ на линии фронта и за её пределами целенаправленно уничтожают тех, кто несёт правду, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T11:55:00+03:00
2025-10-17T11:55:00+03:00
запорожская область
россия
иван зуев
татьяна москалькова
юрий войткевич
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037053_0:0:3106:1747_1920x0_80_0_0_66bb79341bbaeefa432524f9d0b02884.jpg
https://ria.ru/20251017/delo-2048797780.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1988037053_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_d79f1913203ee4b4f23b13bb20b4d799.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, россия, иван зуев, татьяна москалькова, юрий войткевич, вооруженные силы украины
Запорожская область, Россия, Иван Зуев, Татьяна Москалькова, Юрий Войткевич, Вооруженные силы Украины
ВСУ уничтожают тех, кто несет правду, заявила Москалькова

Москалькова: ВСУ уничтожают тех, кто несет правду, даже если она неудобна

© РИА Новости / Илья ПиталевТатьяна Москалькова
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ на линии фронта и за её пределами целенаправленно уничтожают тех, кто несёт правду, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Гибель военкора РИА Новости Ивана Зуева в Запорожской области при выполнении журналистского задания – ещё один зловещий сигнал о том, что на линии фронта и за её пределами ВСУ целенаправленно уничтожаются те, кто несёт правду — даже если она кому-то неудобна", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Памяти военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
После гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева возбудили дело об убийстве
10:04
 
Запорожская областьРоссияИван ЗуевТатьяна МоскальковаЮрий ВойткевичВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала