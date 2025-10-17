ВСУ уничтожают тех, кто несет правду, заявила Москалькова

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. ВСУ на линии фронта и за её пределами целенаправленно уничтожают тех, кто несёт правду, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, говоря о гибели военкора РИА Новости Ивана Зуева.