https://ria.ru/20251017/moskalkova-2048821518.html
Москалькова призвала к расследованию гибели военкора Зуева
Москалькова призвала к расследованию гибели военкора Зуева - РИА Новости, 17.10.2025
Москалькова призвала к расследованию гибели военкора Зуева
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала международные структуры к немедленному, непредвзятому и гласному расследованию гибели... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T11:41:00+03:00
2025-10-17T11:41:00+03:00
2025-10-17T11:48:00+03:00
татьяна москалькова
россия
иван зуев
запорожская область
юрий войткевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:143:3009:1836_1920x0_80_0_0_cda1dde200a9daf70f04078869385bdf.jpg
https://ria.ru/20251017/zuev-2048757149.html
россия
запорожская область
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_99021a3743e37222a2d3e8f8d502184e.jpg
татьяна москалькова, россия, иван зуев, запорожская область, юрий войткевич
Татьяна Москалькова, Россия, Иван Зуев, Запорожская область, Юрий Войткевич
