11:41 17.10.2025 (обновлено: 11:48 17.10.2025)
Москалькова призвала к расследованию гибели военкора Зуева
Москалькова призвала к расследованию гибели военкора Зуева
© РИА Новости / Нина Зотина
© РИА Новости / Нина Зотина
Татьяна Москалькова. Архивное фото
Заголовок открываемого материала