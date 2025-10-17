Рейтинг@Mail.ru
Банк России рассказал, как отличить мошенников от реальной техподдержки
14:33 17.10.2025
Банк России рассказал, как отличить мошенников от реальной техподдержки
Банк России рассказал, как отличить мошенников от реальной техподдержки
Банк России перечислил мошеннические операции, связанные с онлайн-заказами, и объяснил, как отличить мошенников от реальной техподдержки онлайн-магазинов. РИА Новости, 17.10.2025
Банк России рассказал, как отличить мошенников от реальной техподдержки

ЦБ рассказал, как отличить мошенников от реальной техподдержки онлайн-магазинов

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Банк России перечислил мошеннические операции, связанные с онлайн-заказами, и объяснил, как отличить мошенников от реальной техподдержки онлайн-магазинов.
Мошенники могут просить скинуть код для подтверждения доставки, прикинувшись курьером из доставки букетов, сообщает ЦБ в своем Telegram-канале.
МВД предупредило о схеме мошенничества с переводами на карту
"Прежде чем сообщить цифры из смс или пуш-уведомления, внимательно прочитайте, от кого они пришли и для чего. Нельзя называть никому коды, особенно которые приходят от банка или Госуслуг, эту информацию просят только мошенники", - напоминает регулятор.
Мошенники присылают ссылки на фейковые сайты. Если ввести там данные своей карты, все деньги переместятся в чужой карман, отмечает ЦБ. "Ваш заказ сильно задерживается. Но можно оформить возврат по этой ссылке...", - еще одна распространенная мошенническая фраза.
Также мошенники в своих рассылках убеждают скачать приложение для удаленного доступа - оно дает злоумышленникам онлайн-доступ к вашему телефону. Все коды, смс и пароли будут у мошенника как на ладони. Также злоумышленники создают онлайн-магазины и привлекают покупателей большими скидками. После оформления заказа появляется заботливая скам-поддержка с предложением скачать приложение для отслеживания доставки. Но следить будут за всеми вашими смс, предупреждает регулятор.

Мошенники или реальная поддержка?

Специалисты дали рекомендации для пострадавших от телефонных мошенников
Согласно материалам ЦБ в Telegram-канале, мошенники пишут в мессенджерах или звонят по аудио или видеосвязи, предлагают скачать сторонние приложения, просят назвать код из смс и "спешат и давят".
Сотрудники техподдержки, наоборот, общаются только в официальном приложении или на сайте, не присылают ссылки на сторонние приложения, не спрашивают никакие коды и личные данные и "просто лапочки".
Банк России советует использовать разные пароли для разных сервисов, магазинов и банков, завести отдельную карту для онлайн-покупок и пополнять ее счет перед оплатой заказа. Также регулятор советует не переходить по ссылкам из писем и мессенджеров и скачивать приложения только из официальных магазинов или с официальных сайтов маркетплейсов.
Раскрыта новая схема мошенников с платформами по выдаче займов онлайн
