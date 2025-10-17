https://ria.ru/20251017/moshenniki-2048754318.html
Специалисты дали рекомендации для пострадавших от телефонных мошенников
Специалисты дали рекомендации для пострадавших от телефонных мошенников
Пострадавшие от телефонных мошенников должны обратиться к правоохранителям
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. После диалога с телефонным мошенником необходимо оперативно сделать скриншоты переписки, зафиксировать номер телефона или логин пользователя и передать эту информацию правоохранителям, следует из данных департамента информационных технологий Москвы, которые изучило РИА Новости.
Жертвам телефонного мошенничества важно оперативно сделать скриншоты переписки со злоумышленником, поскольку он может удалить ее у обеих сторон. Кроме того, необходимо зафиксировать номер телефона или логин афериста.
Если есть подозрение, что звонит мошенник, стоит записать разговор на диктофон. После фиксации доказательств необходимо передать их в распечатанном или цифровом виде правоохранительным органам.