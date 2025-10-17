Рейтинг@Mail.ru
Премьер-министр Монголии ушел в отставку
08:18 17.10.2025 (обновлено: 09:46 17.10.2025)
Премьер-министр Монголии ушел в отставку
Премьер-министр Монголии ушел в отставку - РИА Новости, 17.10.2025
Премьер-министр Монголии ушел в отставку
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар покинул пост, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 17.10.2025
монголия, китай
В мире, Монголия, Китай
Премьер-министр Монголии ушел в отставку

Премьер-министр Монголии Занданшатар ушел в отставку

© РИА Новости / МИД России | Перейти в медиабанк Гомбожавын Занданшатар
Гомбожавын Занданшатар. Архивное фото
ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар покинул пост, передает Центральное телевидение Китая.
"Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар ушел в отставку", — говорится в сообщении.
Занданшатар стал премьер-министром в июне. Его выдвинула Монгольская народная партия, которая по результатам выборов 2024 года получила большинство мест в хурале — парламенте.
Гомбожавын Занданшатар с 1987 по 1992 год изучал финансы и экономику в Иркутском институте народного хозяйства (ныне Байкальский государственный университет). В 2019-2024 годах был спикером парламента, с 2024-го возглавлял аппарат президента Монголии.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин рассказал, что связывает Россию и Монголию
4 сентября, 17:44
 
