Премьер-министр Монголии ушел в отставку
Премьер-министр Монголии ушел в отставку - РИА Новости, 17.10.2025
Премьер-министр Монголии ушел в отставку
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар покинул пост, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T08:18:00+03:00
2025-10-17T08:18:00+03:00
2025-10-17T09:46:00+03:00
