На Афоне призвали не допускать к богослужениям принявших главу ПЦУ игуменов
17:46 17.10.2025
На Афоне призвали не допускать к богослужениям принявших главу ПЦУ игуменов
На Афоне призвали не допускать к богослужениям принявших главу ПЦУ игуменов - РИА Новости, 17.10.2025
На Афоне призвали не допускать к богослужениям принявших главу ПЦУ игуменов
Монахи Афона призвали не допускать к богослужениям и отлучить от общения иеромонахов и игуменов монастырей, принявших главу раскольнической структуры -... РИА Новости, 17.10.2025
афон (полуостров)
украина
епифаний думенко
владимир зеленский
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
в мире
афон (полуостров)
украина
афон (полуостров), украина, епифаний думенко, владимир зеленский, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, в мире
Афон (полуостров), Украина, Епифаний Думенко, Владимир Зеленский, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, В мире
На Афоне призвали не допускать к богослужениям принявших главу ПЦУ игуменов

Монахи Афона призвали не допускать к богослужения принимавших главу ПЦУ игуменов

CC BY 3.0 / Саша Шљукић / Монастырь Эсфигмен
Монастырь Эсфигмен - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
CC BY 3.0 / Саша Шљукић /
Монастырь Эсфигмен . Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Монахи Афона призвали не допускать к богослужениям и отлучить от общения иеромонахов и игуменов монастырей, принявших главу раскольнической структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания (Думенко), сообщается на сайте.
Ранее агентство Romfea передавало, что в октябре глава ПЦУ Думенко впервые посетил ряд монастырей Афона.
Священнослужитель держит православный крест - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Черкассах храм УПЦ передали ПЦУ, пока настоятель был в больнице
10 октября, 13:11
"Большинство Святых афонских монастырей, которые не сослужили с раскольником-еретиком господином Епифанием (Думенко), обязаны по долгу чести подвергнуть отлучению от общения всех афонских игуменов и иеромонахов, которые в этом участвовали", – цитирует сайт СПЖ обращение насельников афонских монастырей. Авторы документа призывают также не допускать к богослужениям и до покаяния игуменов и иеромонахов, которые приняли Думенко,
В обращении монахов говорится, что визит Думенко стал "духовным падением" для Святой Горы. Монахи утверждают, что хотя большинство Священного Кинота не дало благословения на официальный прием главы ПЦУ, ряд монастырей всё же допустили его к сослужению.
"В то самое время, когда они сослужили на Святой Горе и молились вместе, прислужники господина Епифания (Думенко) творят насилие в Киеве и других украинских городах, взламывая бензопилами и болгарками двери святых храмов и монастырей", - говорится в обращении.
Монахи подчеркнули, что они не хотят "даже благословения от игуменов тех монастырей, где совершал богослужение раскольник-еретик господин Епифаний Думенко".
Монастырь Эсфигмен - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Эксперт сообщил о попытках Греции выселить "старое братство" с Афона
22 августа 2024, 09:38
Ранее бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) заявил РИА Новости, что патриарх Константинопольский Варфоломей стремится узаконить раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) в мировом православии, отправляя ее главу Епифания (Думенко) на Афон. Он отметил, что и глава канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий ездил на Афон, исповедовался у тамошних монахов и брал у них духовные советы, и поэтому в приеме Думенко на Афоне патриарх Варфоломей видит способ надавить на предстоятеля УПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Владимирский храм канонической УПЦ в Бродах - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Раскольники из ПЦУ захватили храм УПЦ во Львовской области
6 октября, 16:56
 
Афон (полуостров)УкраинаЕпифаний ДуменкоВладимир ЗеленскийПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
