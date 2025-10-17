На Афоне призвали не допускать к богослужениям принявших главу ПЦУ игуменов

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Монахи Афона призвали не допускать к богослужениям и отлучить от общения иеромонахов и игуменов монастырей, принявших главу раскольнической структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания (Думенко), сообщается на Монахи Афона призвали не допускать к богослужениям и отлучить от общения иеромонахов и игуменов монастырей, принявших главу раскольнической структуры - Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания (Думенко), сообщается на сайте

Ранее агентство Romfea передавало, что в октябре глава ПЦУ Думенко впервые посетил ряд монастырей Афона

"Большинство Святых афонских монастырей, которые не сослужили с раскольником-еретиком господином Епифанием (Думенко), обязаны по долгу чести подвергнуть отлучению от общения всех афонских игуменов и иеромонахов, которые в этом участвовали", – цитирует сайт СПЖ обращение насельников афонских монастырей. Авторы документа призывают также не допускать к богослужениям и до покаяния игуменов и иеромонахов, которые приняли Думенко,

В обращении монахов говорится, что визит Думенко стал "духовным падением" для Святой Горы. Монахи утверждают, что хотя большинство Священного Кинота не дало благословения на официальный прием главы ПЦУ, ряд монастырей всё же допустили его к сослужению.

"В то самое время, когда они сослужили на Святой Горе и молились вместе, прислужники господина Епифания (Думенко) творят насилие в Киеве и других украинских городах, взламывая бензопилами и болгарками двери святых храмов и монастырей", - говорится в обращении.

Монахи подчеркнули, что они не хотят "даже благословения от игуменов тех монастырей, где совершал богослужение раскольник-еретик господин Епифаний Думенко".

Ранее бывший настоятель снесенного украинскими властями Десятинного мужского монастыря в Киеве епископ Гедеон (Харон) заявил РИА Новости, что патриарх Константинопольский Варфоломей стремится узаконить раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) в мировом православии, отправляя ее главу Епифания (Думенко) на Афон. Он отметил, что и глава канонической УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий ездил на Афон, исповедовался у тамошних монахов и брал у них духовные советы, и поэтому в приеме Думенко на Афоне патриарх Варфоломей видит способ надавить на предстоятеля УПЦ.

Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией , местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.