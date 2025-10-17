Молдавию накачивают оружием, заявил депутат ПМР

ТИРАСПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Молдавию накачивают оружием на фоне отказа от диалога с руководством Приднестровья, заявил в пятницу депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
Минобороны Великобритании в среду сообщило, что отправит военных экспертов в Молдавию, они будут обучать молдавские вооруженные силы тактике борьбы с дронами.
"Укрепление гарантий безопасности и мира на Днестре. Они (власти Молдавии - ред.) этого явно не хотят. При этом их накачивают оружием, к ним едут британские специалисты, как мы это сегодня видим, для обучения работы с дронами. Это, конечно же, не та политика, которую можно назвать политикой мира. Понятно, к ним будут вопросы, а они не хотят на это отвечать", - сказал Сафонов в эфире телеканала "ТСВ".
Депутат ПМР обратил внимание на заявление молдавского вице-премьера по реинтеграции Романа Рошки о том, что между Кишинёвом и Тирасполем существуют каналы связи и любые темы обсуждаются в рамках существующих учреждений, через уполномоченных представителей и рабочие группы. Сафонов считает, что сейчас власти Молдавии срывают любую возможную встречу на высшем уровне с руководством Приднестровья, о чем неоднократно призывают в Тирасполе.
"Они боятся сесть за стол переговоров с людьми, которые могут выставить конкретные предложения, и тогда надо будет уже эти предложения рассматривать и брать на себя обязательства. А эти обязательства, судя по тому, что предлагаем мы много лет, исключают какие-либо формы нажима на нас, санкций, провокаций и так далее. И второй момент. По всей видимости, лично Санду обладает действительно психологической ломкостью и где-то опасением садиться за стол переговоров с серьезными, сильными людьми", - отметил Сафонов.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.