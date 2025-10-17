Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава Молдавии отказался открывать первое заседание нового парламента - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/moldaviya-2048838961.html
Экс-глава Молдавии отказался открывать первое заседание нового парламента
Экс-глава Молдавии отказался открывать первое заседание нового парламента - РИА Новости, 17.10.2025
Экс-глава Молдавии отказался открывать первое заседание нового парламента
Бывший президент Молдавии, 83-летний лидер партии коммунистов Владимир Воронин отказался открывать первое заседание парламента XII созыва, заявив, что новый... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T12:40:00+03:00
2025-10-17T12:40:00+03:00
молдавия
в мире
россия
владимир воронин
наша партия
майя санду
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042466396_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_d48a0d9efd03d4871fe5a101384c3d37.jpg
https://ria.ru/20251015/moldavija-2048380592.html
https://ria.ru/20251016/gutsul-2048698334.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042466396_118:0:2833:2036_1920x0_80_0_0_bf70807060a3335c1c4591d5cae5b9ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире, россия, владимир воронин, наша партия, майя санду, европа
Молдавия, В мире, Россия, Владимир Воронин, Наша партия, Майя Санду, Европа
Экс-глава Молдавии отказался открывать первое заседание нового парламента

Экс-глава Молдавии Воронин отказался открывать 1-е заседание нового парламента

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкВладимир Воронин
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Владимир Воронин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЁВ, 17 окт - РИА Новости. Бывший президент Молдавии, 83-летний лидер партии коммунистов Владимир Воронин отказался открывать первое заседание парламента XII созыва, заявив, что новый состав депутатов "не отражает реальные предпочтения общества", соответствующее заявление опубликовано на сайте молдавской компартии.
В пятницу вышел указ президента Молдавии Майи Санду о созыве нового парламента 22 октября. Накануне Конституционный суд страны утвердил результаты парламентских выборов, согласно которым партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов, Патриотический блок — 26, партия "Альтернатива" — 8, "Наша партия" и "Демократия дома" — по шесть мест. По регламенту старейший депутат должен открывать первое заседание.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Захарова высказалась о новой военной стратегии Молдавии
15 октября, 13:53
"Почему я в качестве старейшины не буду открывать первое заседание этого парламента? Потому что он не отражает реальные предпочтения молдавского общества. Через административный ресурс, давление на оппозицию, пропаганду и манипуляции власть захватила группировка, ответственная за ужасающую ситуацию в стране", - говорится в заявлении Воронина.
Лидер молдавских коммунистов обвинил правящую партию в углублении социального раскола, милитаризации и экономическом спаде. "Идеологический террор привёл к общественному расколу, которого ещё не было. Милитаризация и рост военных расходов вымывают средства из социальных программ и порождают страх перед войной", - отметил экс-президент
Воронин также заявил, что при действующей власти около 40% граждан живут в бедности, а внешний долг Молдовы вырос до уровня, "угрожающего суверенитету". "Так могу ли я, после двух президентских и одиннадцати депутатских мандатов, открывать парламент, сформированный по результатам "частично свободных" и "частично демократичных" выборов? Нет", — подытожил лидер коммунистов.
Владимир Воронин занимал пост президента Молдавии в 2001–2009 годах и возглавляет молдавскую компартию с момента её основания.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.️
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Гуцул обвинила провластные СМИ Молдавии в очернении ее имени
Вчера, 18:31
 
МолдавияВ миреРоссияВладимир ВоронинНаша партияМайя СандуЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала