Экс-глава Молдавии отказался открывать первое заседание нового парламента

КИШИНЁВ, 17 окт - РИА Новости. Бывший президент Молдавии, 83-летний лидер партии коммунистов Владимир Воронин отказался открывать первое заседание парламента XII созыва, заявив, что новый состав депутатов "не отражает реальные предпочтения общества", соответствующее заявление опубликовано на сайте молдавской компартии.

В пятницу вышел указ президента Молдавии Майи Санду о созыве нового парламента 22 октября. Накануне Конституционный суд страны утвердил результаты парламентских выборов, согласно которым партия "Действие и солидарность" (ПДС) получила 55 мандатов, Патриотический блок — 26, партия "Альтернатива" — 8, " Наша партия " и "Демократия дома" — по шесть мест. По регламенту старейший депутат должен открывать первое заседание.

"Почему я в качестве старейшины не буду открывать первое заседание этого парламента? Потому что он не отражает реальные предпочтения молдавского общества. Через административный ресурс, давление на оппозицию, пропаганду и манипуляции власть захватила группировка, ответственная за ужасающую ситуацию в стране", - говорится в заявлении Воронина

Лидер молдавских коммунистов обвинил правящую партию в углублении социального раскола, милитаризации и экономическом спаде. "Идеологический террор привёл к общественному расколу, которого ещё не было. Милитаризация и рост военных расходов вымывают средства из социальных программ и порождают страх перед войной", - отметил экс-президент

Воронин также заявил, что при действующей власти около 40% граждан живут в бедности, а внешний долг Молдовы вырос до уровня, "угрожающего суверенитету". "Так могу ли я, после двух президентских и одиннадцати депутатских мандатов, открывать парламент, сформированный по результатам "частично свободных" и "частично демократичных" выборов? Нет", — подытожил лидер коммунистов.

Владимир Воронин занимал пост президента Молдавии в 2001–2009 годах и возглавляет молдавскую компартию с момента её основания.

По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.