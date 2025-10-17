Партия в Молдавии обвинила Санду в нарушении конституции

В ЛДПМ считают, что "захват государственных институтов в интересах одного человека ведёт к блокировке демократических механизмов" и превращает их "в инструменты политического подчинения". "Санду продолжает игнорировать парламент, подменяя демократические процессы и узурпируя полномочия, которые ей не принадлежат", — подчеркнули в партии. Политическая сила также призвала "все демократические силы, гражданское общество и международных партнёров" защитить независимость государственных институтов и верховенство Конституции.