Партия в Молдавии обвинила Санду в нарушении конституции

КИШИНЕВ, 17 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду нарушила конституционные нормы и принципы, выдвигая кандидата на пост премьера до начала парламентских консультаций, заявила Либерально-демократическая партия (ЛДПМ) экс-премьера Владимира Филата.
Ранее действующий молдавский премьер Дорин Речан сообщил, что не намерен быть главой кабмина еще четыре года, добавив, что уходит из политики. Лидер правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) Игорь Гросу заявил 14 октября, что политсила предложит президенту Майе Санду выдвинуть проживающего на Украине бизнесмена Александра Мунтяну кандидатом на пост премьер-министра. В интервью молдавским СМИ Санду призналась, что обсуждала с ПДС кандидата на пост нового премьера, хотя официальные консультации по этому поводу на тот момент еще не начались. Санду заявила, что возьмёт на себя ответственность за выдвижение этой кандидатуры. Согласно Конституции Молдавии, кандидатура премьера выдвигается президентом после консультаций с парламентскими фракциями.
"ЛДПМ выражает крайнюю обеспокоенность возмутительным образом, в котором президент Санду подчиняет себе всю государственную власть, пренебрегая конституционными принципами и демократическим балансом институтов страны. Недавнее заявление главы государства, согласно которому она берет на себя ответственность за определение кандидатуры на должность премьер-министра, что было подтверждено и Александру Мунтяном, представляет собой не просто политическую неосторожность, а продолжение процесса концентрации власти вне правовых и конституционных рамок. Подобное поведение свидетельствует о презрении к принципам правового государства и демонстрирует опасную тенденцию превращения института президентства в единый центр политического управления", — отмечается в заявлении.
В ЛДПМ считают, что "захват государственных институтов в интересах одного человека ведёт к блокировке демократических механизмов" и превращает их "в инструменты политического подчинения". "Санду продолжает игнорировать парламент, подменяя демократические процессы и узурпируя полномочия, которые ей не принадлежат", — подчеркнули в партии. Политическая сила также призвала "все демократические силы, гражданское общество и международных партнёров" защитить независимость государственных институтов и верховенство Конституции.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. После утверждения Конституционным судом мандатов депутатов ПДС предстоит сформировать новый кабинет министров.
В ходе избирательной кампании оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.