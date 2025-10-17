Мирошник рассказал о детях, пострадавших от атак ВСУ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. С июля по сентябрь 2025 года от атак ВСУ пострадали 88 детей в российских регионах, самому младшему из них всего три месяца, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"С июля по сентябрь 2025 года жертвами деяний украинских боевиков стали 88 несовершеннолетних детей, из них ранены 82, погибли шестеро. Самому младшему пострадавшему ребенку было всего 3 месяца", - сказал он в ходе брифинга в пятницу.

По словам Мирошника, за этот период от ударов украинских дронов пострадал 61 ребенок.