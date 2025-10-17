https://ria.ru/20251017/miroshnik-2048823957.html
Мирошник рассказал о детях, пострадавших от атак ВСУ
Мирошник рассказал о детях, пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
Мирошник рассказал о детях, пострадавших от атак ВСУ
С июля по сентябрь 2025 года от атак ВСУ пострадали 88 детей в российских регионах, самому младшему из них всего три месяца, заявил посол по особым поручениям...
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. С июля по сентябрь 2025 года от атак ВСУ пострадали 88 детей в российских регионах, самому младшему из них всего три месяца, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"С июля по сентябрь 2025 года жертвами деяний украинских боевиков стали 88 несовершеннолетних детей, из них ранены 82, погибли шестеро. Самому младшему пострадавшему ребенку было всего 3 месяца", - сказал он в ходе брифинга в пятницу.
По словам Мирошника, за этот период от ударов украинских дронов пострадал 61 ребенок.
"Украинские дроноводы видели, что перед ними беззащитные дети, но ни отвернуть, ни отказаться от смертоносного удара они даже не подумали", - добавил он.