11:43 17.10.2025

Мирошник рассказал о мирных жителях, пострадавших от ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 17.10.2025
Мирошник рассказал о мирных жителях, пострадавших от ВСУ
Более 70% пострадавших от ВСУ мирных жителей России стали жертвами атак украинских БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений... РИА Новости, 17.10.2025
Мирошник рассказал о мирных жителях, пострадавших от ВСУ

Мирошник: более 70% пострадавших от ВСУ жителей РФ стали жертвами атак БПЛА

Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 70% пострадавших от ВСУ мирных жителей России стали жертвами атак украинских БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
"Основным оружием украинских боевиков против мирного населения сегодня с полной ответственностью можно называть ударные беспилотные системы. Более 70% пострадавших мирных жителей стали жертвами атак украинских БПЛА. Всего за три месяца жертвами дронных ударов стали около 1 200 гражданских лиц", - сказал он в ходе брифинга в пятницу.
На втором месте среди вооружений по числу убийств мирных жителей и нанесенных гражданскому населению увечий - дальнобойные системы реактивного залпового огня, чаще всего это американская система РСЗО HIMARS, указал Мирошник.
"Киев, несмотря на все расширяющуюся "серую зону", откуда российские солдаты выбили украинских боевиков, используют, как они выражаются "дальнобойность", чтобы дотянуться до мирных жителей и гражданских объектов, остающихся все дальше в тылу и не разрушенных до основания войной. Им не особенно нужны, к примеру малонаселенная Авдеевка, Артемовск, или Курахово, они наносят удары по удаленным от ЛБС (линии боевого соприкосновения - ред.) – Донецку, Макеевке, Волновахе", - подчеркнул он.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Госдуме оценили планы нового наступления ВСУ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
