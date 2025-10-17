Мирошник рассказал о мирных жителях, пострадавших от ВСУ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 70% пострадавших от ВСУ мирных жителей России стали жертвами атак украинских БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

"Основным оружием украинских боевиков против мирного населения сегодня с полной ответственностью можно называть ударные беспилотные системы. Более 70% пострадавших мирных жителей стали жертвами атак украинских БПЛА. Всего за три месяца жертвами дронных ударов стали около 1 200 гражданских лиц", - сказал он в ходе брифинга в пятницу.