Миронов предложил создать ведомство по делам ветеранов боевых действий - РИА Новости, 17.10.2025
01:05 17.10.2025
Миронов предложил создать ведомство по делам ветеранов боевых действий
Миронов предложил создать ведомство по делам ветеранов боевых действий
Миронов предложил создать ведомство по делам ветеранов боевых действий
В России необходимо создать федеральное ведомство на уровне министерства или агентства по делам ветеранов боевых действий, заявил председатель партии...
общество
россия
сергей миронов
россия
общество, россия, сергей миронов
Общество, Россия, Сергей Миронов
Миронов предложил создать ведомство по делам ветеранов боевых действий

Миронов: необходимо создать ведомство по делам ветеранов боевых действий

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В России необходимо создать федеральное ведомство на уровне министерства или агентства по делам ветеранов боевых действий, заявил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает кардинальную реформу системы поддержки ветеранов боевых действий, основанную на принципах централизации решения всех проблем ветеранов, единых федеральных стандартов социальной поддержки и прямой федеральной ответственности за их реализацию", - говорится в авторской статье Миронова, которая будет опубликована в журнале "Национальная оборона".
Он перечисли основные предложения - "создание федерального агентства (или министерства) по делам ветеранов, ключевые льготы ветеранов боевых действий должны финансироваться исключительно из федерального бюджета на всей территории России".
Миронов считает также необходимым принять федеральный закон, который определит единый статус ветеранов с унифицированным пакетом льгот для всех, включая гражданский персонал.
Кроме того, по его мнению, надо выделять жилье ветеранам вне очереди за счет федерального бюджета и ликвидировать многолетние очереди, а также полностью освободить ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство. Это должно быть закреплено на федеральном уровне в Налоговом кодексе РФ, считает политик.
"Вполне закономерно, что в настоящее время зреет необходимость принятия на федеральном уровне целевой программы по социальной защите, реабилитации и реинтеграции участников СВО. Вместе с тем ясно, что без кардинальных изменений в подходах к решению проблем в этой сфере эффективно выполнить ее будет нельзя. Поэтому в заключение еще раз хочу подчеркнуть – партия "Справедливая Россия – За правду" будет на законодательном уровне добиваться реализации своих предложений", - отметил Миронов.
ОбществоРоссияСергей Миронов
 
 
