"Я жив, жив, жив". Как матрос Сергей Преминин спас мир от второго Чернобыля

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. В октябре 1986 года в Атлантическом океане произошла авария на советской подводной лодке К-219. Устраняя последствия, Сергей Преминин, которому вот-вот должен был исполниться 21 год, ценой своей жизни спас весь мир от ядерного заражения. О подвиге советского матроса — в материале РИА Новости.

Простой мальчик из деревенской семьи

Будущий герой родился 18 октября 1965 года в деревне Скорняково. Воспитывался в обычной сельской семье.

Его отец Анатолий Ефимович работал в местном совхозе электриком, мать Валентина Егоровна трудилась отбельщицей тканей.

С раннего детства родители Преминина привили ему любовь к труду.

"Простой мальчик из деревенской семьи, в школу ходил за 2,5 километра пешком. Светловолосый, маленького роста, голубоглазый, скромный, трудолюбивый парень", — вспоминала о нем учительница обществознания и истории Рапакова Дина Ивановна.

В 1984-м Сергея призвали в Вооруженные силы. И он попал матросом на подводную лодку К-219.

В сентябре 1986 года экипаж под командованием капитана 2-го ранга И. А. Британова вышел из Баренцева моря в Атлантический океан. Это был второй поход Преминина, ставший последним.

Взрыв в ракетной шахте

К-219 направилась на запад — к побережью США, где ей предстояло нести боевое дежурство.

Третьего октября 1986 года при выполнении очередного маневра произошла разгерметизация одной из ракетных шахт.

Включив мощный насос, ракетчики откачали воду, однако был поврежден бак с окислителем. Сложилась критическая ситуация, и командир БЧ-2 Александр Петрачков предложил выпустить ракету аварийным запуском.

Не успели — она взорвалась в шахте. Начался пожар. На боевом посту погибли капитан 3-го ранга Петрачков, матросы И. Харченко и Н. Смаглюк, многие члены экипажа отравились ядовитыми парами.

Опасность нового Чернобыля у берегов США

И тут возникла новая серьезная угроза — из-под контроля вышел ядерный реактор. Началось резкое повышение температуры в охладителях.

Все могло повернуться так, что у берегов США произошел бы второй Чернобыль.

Аварийная защита сработала, но не до конца. Полностью заглушить реактор теперь можно было только вручную.

Перед подводниками встала невероятно сложная задача: отправиться в ядерный отсек, заполненный ядовитыми газами и накаленный до 70 градусов, и опустить решетки.

"Я жив, жив, жив…"

"В бой" пошли старший лейтенант Николай Беликов и матрос Сергей Преминин.

Вместе подводники опустили три поглощающие решетки из четырех. И тут Беликов из-за высокой температуры потерял сознание, товарищи вытащили его из отсека.

Сергей Преминин, превозмогая адское пекло, решил довести дело до конца.

Ему удалось опустить последнюю решетку, но поднявшееся давление намертво заклинило дверь. Подводники ничего не смогли сделать. Сергей какое-то время стучал по переборке гаечным ключом: "Я жив, жив, жив…" А потом наступила тишина.

Герой, который предотвратил страшную катастрофу, сам навсегда остался в подводной лодке…

Память о герое

Подвиг матроса не остался незамеченным, в июле 1987 года указом Президиума Верховного Совета СССР Сергея Преминина посмертно наградили орденом Красной Звезды.

Уже в новой России указом президента 7 августа 1997 года ему присвоили звание Героя Российской Федерации посмертно.

Память о подвиге до сих пор жива: к посвященным Преминину мемориалам в городах Красавино и Гаджиево люди ежегодно приносят цветы в День подводника.