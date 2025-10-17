Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об ответах ВС России на атаки ВСУ - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 17.10.2025 (обновлено: 12:29 17.10.2025)
Минобороны рассказало об ответах ВС России на атаки ВСУ
россия
украина
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об ответах ВС России на атаки ВСУ

ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам ВСУ

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" по объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 11 по 17 октября т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сообщении Минобороны.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Украину ждет гражданская война после окончания СВО, считает пленный
07:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
