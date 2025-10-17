https://ria.ru/20251017/mid-2048812234.html
В МИД КНР прокомментировали возможный саммит России и США в Венгрии
В МИД КНР прокомментировали возможный саммит России и США в Венгрии - РИА Новости, 17.10.2025
В МИД КНР прокомментировали возможный саммит России и США в Венгрии
Пекин поддерживает все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:59:00+03:00
2025-10-17T10:59:00+03:00
2025-10-17T10:59:00+03:00
в мире, сша, россия, пекин, дональд трамп, владимир путин, мид кнр, венгрия
В мире, США, Россия, Пекин, Дональд Трамп, Владимир Путин, МИД КНР, Венгрия
В МИД КНР прокомментировали возможный саммит России и США в Венгрии
МИД КНР заявил о поддержке всех усилий по мирному урегулированию на Украине