Рейтинг@Mail.ru
В МИД КНР прокомментировали возможный саммит России и США в Венгрии - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/mid-2048812234.html
В МИД КНР прокомментировали возможный саммит России и США в Венгрии
В МИД КНР прокомментировали возможный саммит России и США в Венгрии - РИА Новости, 17.10.2025
В МИД КНР прокомментировали возможный саммит России и США в Венгрии
Пекин поддерживает все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T10:59:00+03:00
2025-10-17T10:59:00+03:00
в мире
сша
россия
пекин
дональд трамп
владимир путин
мид кнр
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg
https://ria.ru/20251016/ssha-2048725964.html
сша
россия
пекин
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4c759ef80a764d41080130222939be3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, пекин, дональд трамп, владимир путин, мид кнр, венгрия
В мире, США, Россия, Пекин, Дональд Трамп, Владимир Путин, МИД КНР, Венгрия
В МИД КНР прокомментировали возможный саммит России и США в Венгрии

МИД КНР заявил о поддержке всех усилий по мирному урегулированию на Украине

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 17 окт – РИА Новости. Пекин поддерживает все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя возможный саммит РФ и США в Венгрии.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.
"Китай поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, и приветствует поддержание контактов между Россией и США, улучшение отношений (между РФ и США - ред.) и содействие политическому урегулированию украинского кризиса", - сказал дипломат.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Правительство Венгрии радо принять исторический саммит России и США
Вчера, 21:35
 
В миреСШАРоссияПекинДональд ТрампВладимир ПутинМИД КНРВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала