Обращение Мерца к Путину вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 17.10.2025
08:33 17.10.2025 (обновлено: 12:57 17.10.2025)
Обращение Мерца к Путину вызвало изумление на Западе
Обращение Мерца к Путину вызвало изумление на Западе - РИА Новости, 17.10.2025
Обращение Мерца к Путину вызвало изумление на Западе
Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал в соцсети X обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к главе России РИА Новости, 17.10.2025
в мире, россия, владимир путин, европа, германия, фридрих мерц, нато
В мире, Россия, Владимир Путин, Европа, Германия, Фридрих Мерц, НАТО
Обращение Мерца к Путину вызвало изумление на Западе

Мема раскритиковал обращение Мерца к Путину

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал в соцсети X обращение канцлера Германии Фридриха Мерца к главе России Владимиру Путину.

Накануне тот написал, что Европа "не позволит Путину себя напугать и будет сопротивляться".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Во Франции раскрыли, как Путин и Трамп унизили Макрона
10:16
"Мы будем бороться", — это слова еще одного психопата, который хочет привести Европу к разрушению. Я надеюсь, вы понимаете серьезность этих слов", — отметил Мема.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
На Западе раскрыли, как Путин ударил по Зеленскому
11:22
 
В миреРоссияВладимир ПутинЕвропаГерманияФридрих МерцНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
