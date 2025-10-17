Медведев рассказал о работе по набору контрактников и добровольцев

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Каждый регион РФ вносит свою лепту в работу по набору контрактников и добровольцев в ВС РФ, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Каждая, естественно, область, каждый субъект федерации, каждый пункт отбора вносит здесь свою лепту. Так что работу эту невозможно переоценить", - сказал Медведев.