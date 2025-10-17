Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал о работе по набору контрактников и добровольцев - РИА Новости, 17.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:41 17.10.2025
Медведев рассказал о работе по набору контрактников и добровольцев
Медведев рассказал о работе по набору контрактников и добровольцев - РИА Новости, 17.10.2025
Медведев рассказал о работе по набору контрактников и добровольцев
Каждый регион РФ вносит свою лепту в работу по набору контрактников и добровольцев в ВС РФ, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
астрахань
астраханская область
дмитрий медведев
россия
астрахань
астраханская область
Новости
Рабочая поездка Медведева в Астрахань
Ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно, заявил Медведев во время рабочей поездки в Астрахань. В войсковые части прибыли 336 тысяч человек, которые заключили контракт в этом году, и 28 тысяч добровольцев, сообщил он. Каждая область, каждый субъект Федерации, каждый пункт отбора вносят здесь свою лепту. Работу эту невозможно переоценить.
россия, астрахань, астраханская область, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Астрахань, Астраханская область, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о работе по набору контрактников и добровольцев

Медведев: каждый регион вносит свою лепту в работу по набору контрактников

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Каждый регион РФ вносит свою лепту в работу по набору контрактников и добровольцев в ВС РФ, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев совершил рабочую поездку в Астрахань, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте". В ходе посещения военного комиссариата Астраханской области Медведев сообщил, что в войсковые части РФ прибыли 336 тысяч человек, которые заключили контракт в 2025 году, а также 28 тысяч добровольцев.
"Каждая, естественно, область, каждый субъект федерации, каждый пункт отбора вносит здесь свою лепту. Так что работу эту невозможно переоценить", - сказал Медведев.
Минобороны расширило список болезней, запрещающих контракт при мобилизации
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАстраханьАстраханская областьДмитрий Медведев
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
