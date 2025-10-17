https://ria.ru/20251017/medvedev-2048955516.html
Медведев оценил ситуацию с отбором на контракт по стране
Медведев оценил ситуацию с отбором на контракт по стране - РИА Новости, 17.10.2025
Медведев оценил ситуацию с отбором на контракт по стране
Ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T18:29:00+03:00
2025-10-17T18:29:00+03:00
2025-10-17T19:19:00+03:00
россия
астраханская область
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048964678_0:174:3029:1879_1920x0_80_0_0_23d18b3019991af196a7c3162c5be173.jpg
https://ria.ru/20251017/putin-2048731111.html
россия
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048964678_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_c8868c245ccd787200c46938aa5434d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, астраханская область, дмитрий медведев
Россия, Астраханская область, Дмитрий Медведев
Медведев оценил ситуацию с отбором на контракт по стране
Медведев: ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно