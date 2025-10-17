Рейтинг@Mail.ru
18:29 17.10.2025 (обновлено: 19:19 17.10.2025)
Медведев оценил ситуацию с отбором на контракт по стране
Медведев оценил ситуацию с отбором на контракт по стране
россия, астраханская область, дмитрий медведев
Россия, Астраханская область, Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осматривает Военный комиссариат Астрахани
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осматривает Военный комиссариат Астрахани
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно", - сказал Медведев в ходе посещения Военного комиссариата Астраханской области в рамках рабочей поездки в ЮФО.
Это нечестно и больно: Путин неожиданно взял Запад на запрещенный прием
