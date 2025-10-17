Медведев оценил вклад RT в реализацию патриотических проектов

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал значимым вклад RT в реализацию многочисленных просветительских, патриотических и социально значимых проектов, сообщили в секретариате замглавы Совбеза.

"Конечно, значим ваш вклад в реализацию многочисленных просветительских, патриотических и социально значимых проектов", - говорится в телеграмме.