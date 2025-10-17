Агония Зеленского с зачисткой местной власти продолжается, заявил Медведчук

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Агония Владимира Зеленского с зачисткой местной власти продолжается, он пытается сделать ее полностью подконтрольной, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Зеленский во вторник подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-депутата Верховной рады, российского политика Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.
"Агония Зеленского продолжается... Зеленский, после того как заблокировал выборы местной власти, начал ее зачищать с целью сделать ее полностью подконтрольной себе. Заявление мера Одессы Труханова о том, что нелегитимный лишает его гражданства, казалось политической игрой, абсурдом, но вскоре подтвердилось реальными действиями наркофюрера", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Как отмечает Медведчук, Труханов сам себя перехитрил, при этом став Зеленскому врагом. Его не спасла подчеркнутая лояльность Зеленскому и уничтожение пророссийских настроений в Одессе. "Всему украинскому местному самоуправлению дали четкий сигнал. Срочно приготовиться мэру Киева (Виталию) Кличко, мэру Харькова (Игорю) Терехову, мэру Днепропетровска (Борису) Филатову и другим, никого из них не спасут ни былые заслуги перед беспредельщиком Зеленским, и уважать выбор избирателей никто в его банде не будет", - подчеркнул политик.