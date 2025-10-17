Агония Зеленского с зачисткой местной власти продолжается, заявил Медведчук

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Агония Владимира Зеленского с зачисткой местной власти продолжается, он пытается сделать ее полностью подконтрольной, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.