Рейтинг@Mail.ru
МЧС: превышение вредных веществ в воздухе от пожара в Пушкино не выявили - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/mchs-2048884485.html
МЧС: превышение вредных веществ в воздухе от пожара в Пушкино не выявили
МЧС: превышение вредных веществ в воздухе от пожара в Пушкино не выявили - РИА Новости, 17.10.2025
МЧС: превышение вредных веществ в воздухе от пожара в Пушкино не выявили
Превышения содержания вредных веществ в воздухе в районе крупного пожара на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкино не выявлено,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T15:02:00+03:00
2025-10-17T15:02:00+03:00
происшествия
россия
пушкино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048860280_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1861382d0cb7631666be79bdc312a3ca.jpg
https://ria.ru/20251017/pozhar--2048862656.html
россия
пушкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар на предприятии по производству автомобильных масел в Пушкино
Предприятие по производству и розливу автомобильных масел загорелось в подмосковном Пушкино, площадь пожара – 2,5 тыс "квадратов", сообщили в МЧС.
2025-10-17T15:02
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048860280_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b6a1c8d2387d64c18a1c33d2eaf86c65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пушкино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Пушкино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС: превышение вредных веществ в воздухе от пожара в Пушкино не выявили

МЧС: превышение содержания вредных веществ в районе пожара в Пушкино не выявили

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Превышения содержания вредных веществ в воздухе в районе крупного пожара на предприятии по производству автомобильных масел в подмосковном Пушкино не выявлено, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Превышения содержания вредных веществ не выявлено", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ, горящее здание по производству и розливу машинного масла одноэтажное, размером в плане 100 на 50 метров и высотой 15 метров. Борьбу с огнем ведут 72 человека и 27 единиц техники.
Ликвидация пожара в здании школьного спорткомплекса в Барнауле - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Барнауле локализовали пожар в спорткомплексе частной школы
Вчера, 13:49
 
ПроисшествияРоссияПушкиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала