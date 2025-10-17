Маск прокомментировал новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии

Телефонный разговор президентов РФ и США состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.