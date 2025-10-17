https://ria.ru/20251017/mask--2048824715.html
Маск прокомментировал новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии
Маск прокомментировал новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии - РИА Новости, 17.10.2025
Маск прокомментировал новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии
Американский предприниматель Илон Маск назвал обнадеживающей новость о говорящейся встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T11:58:00+03:00
2025-10-17T11:58:00+03:00
2025-10-17T12:12:00+03:00
венгрия
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
илон маск
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805917_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_9e8b3435b7d04e9fa587ce3b17b21b94.jpg
https://ria.ru/20251017/filippo-2048803175.html
https://ria.ru/20251017/pushkov-2048820967.html
венгрия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998805917_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d853d6ca9d0a299cd09b74171b0a9c13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, илон маск, в мире
Венгрия, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Илон Маск, В мире
Маск прокомментировал новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии
Илон Маск назвал обнадеживающей новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии