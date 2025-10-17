Рейтинг@Mail.ru
Маск прокомментировал новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии - РИА Новости, 17.10.2025
11:58 17.10.2025 (обновлено: 12:12 17.10.2025)
Маск прокомментировал новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии
Американский предприниматель Илон Маск назвал обнадеживающей новость о говорящейся встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда... РИА Новости, 17.10.2025
в мире
Маск прокомментировал новость о встрече Путина и Трампа в Венгрии

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал обнадеживающей новость о говорящейся встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Венгрии.
Маск в соцсети Х обратил внимание на продублированную госсекретарем США Марко Рубио публикацию Трампа о проведенном телефонном звонке с Путиным и о говорящейся встрече в Венгрии.
"Обнадеживающе", - так Маск прокомментировал новость о встрече в Венгрии.
Телефонный разговор президентов РФ и США состоялся в четверг и стал одним из самых продолжительных с начала 2025 года. Главы государств обсудили в том числе конфликт на Украине. По окончании разговора Трамп заявил, что проведет встречу с российским лидером в Будапеште.
ВенгрияРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампИлон МаскВ мире
 
 
