Рейтинг@Mail.ru
Делегация во главе с Мантуровым примет участие межправкомиссии в Китае - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/manturov-2049007624.html
Делегация во главе с Мантуровым примет участие межправкомиссии в Китае
Делегация во главе с Мантуровым примет участие межправкомиссии в Китае - РИА Новости, 17.10.2025
Делегация во главе с Мантуровым примет участие межправкомиссии в Китае
Российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым направится 1 ноября 2025 года в Пекин для участия в российско-китайской ,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T22:43:00+03:00
2025-10-17T22:43:00+03:00
пекин
денис мантуров
китай
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048188881_0:26:3127:1785_1920x0_80_0_0_101a256ec45dc79cfb19d0e88313ace4.jpg
https://ria.ru/20251006/manturov-2046619099.html
пекин
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048188881_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7497d24c6194d9bcb1a63abdd4974f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, денис мантуров, китай, общество, россия
Пекин, Денис Мантуров, Китай, Общество, Россия
Делегация во главе с Мантуровым примет участие межправкомиссии в Китае

Делегация во главе с Мантуровым отправится в Пекин для участия в межправкомиссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым направится 1 ноября 2025 года в Пекин для участия в российско-китайской , соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Осуществить 1 ноября 2025 года визит делегации Российской Федерации (в количестве до 20 человек, включая сопровождающих лиц) во главе с первым заместителем председателя правительства Российской Федерации, председателем Российской части Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству Мантуровым Д.В. в Китайскую Народную Республику (Г. Пекин) для участия в 12-м заседании указанной Комиссии", - говорится в документе.
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров участвует в главной стратегической сессии Технологии для жизни международного форума Биопром - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Россия уже обладает базовыми элементами по биоэкономике, заявил Мантуров
6 октября, 13:10
 
ПекинДенис МантуровКитайОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала