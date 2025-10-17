https://ria.ru/20251017/manturov-2049007624.html
Делегация во главе с Мантуровым примет участие межправкомиссии в Китае
Российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым направится 1 ноября 2025 года в Пекин для участия в российско-китайской ,... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T22:43:00+03:00
2025-10-17T22:43:00+03:00
2025-10-17T22:43:00+03:00
пекин
денис мантуров
китай
общество
россия
пекин
китай
россия
Новости
ru-RU
