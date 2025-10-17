Сына основателя Mango заподозрили в убийстве отца, пишут СМИ

МАДРИД, 17 окт - РИА Новости. Судебное расследование гибели основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, погибшего в декабре 2024 года в результате падения с 150-метрового обрыва во время прогулки, перешло от версии несчастного случая к подозрению в убийстве, в котором фигурирует его сын Джонатан, передает в пятницу газета Pais с ссылкой на источники.

"Судебное расследование смерти основателя компании Mango Исака Андика, погибшего в горах Монсеррат, изменило направление: от первоначальной версии о несчастном случае к новой, которую сейчас рассматривает полиция Каталонии (Mossos d'Esquadra) - возможное убийство. Сын предпринимателя Джонатан Андик, единственный человек, сопровождавший его во время экскурсии 14 декабря 2024 года, теперь проходит по делу в статусе подозреваемого в убийстве", - передает издание.

По его информации, именно противоречия в показаниях сына бизнесмена вызвали сомнения у следователей. В первые недели после трагедии полиция рассматривала произошедшее как несчастный случай. Однако отсутствие свидетелей и сомнения в том, что участок маршрута мог представлять опасность, заставили следствие пересмотреть первоначальные выводы и возобновить расследование после его временного закрытия в январе 2025 года.

Отмечается, что с тех пор следователи собрали ряд косвенных улик, которые заставили усомниться в первоначальной версии. Особую роль сыграли показания двух свидетелей: сына погибшего и его спутницы, профессиональной гольфистки Эстефании Кнут, которая указала на напряжённые отношения между отцом и сыном.