Сына основателя Mango заподозрили в убийстве отца, пишут СМИ
Сына основателя Mango заподозрили в убийстве отца, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2025
Сына основателя Mango заподозрили в убийстве отца, пишут СМИ
Судебное расследование гибели основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, погибшего в декабре 2024 года в результате падения с 150-метрового... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T11:23:00+03:00
2025-10-17T11:23:00+03:00
2025-10-17T13:42:00+03:00
Pais: сына основателя Mango Андика заподозрили в убийстве отца
МАДРИД, 17 окт - РИА Новости. Судебное расследование гибели основателя испанской сети магазинов одежды Mango Исака Андика, погибшего в декабре 2024 года в результате падения с 150-метрового обрыва во время прогулки, перешло от версии несчастного случая к подозрению в убийстве, в котором фигурирует его сын Джонатан, передает в пятницу газета Pais с ссылкой на источники.
"Судебное расследование смерти основателя компании Mango Исака Андика, погибшего в горах Монсеррат, изменило направление: от первоначальной версии о несчастном случае к новой, которую сейчас рассматривает полиция Каталонии
(Mossos d'Esquadra) - возможное убийство. Сын предпринимателя Джонатан Андик, единственный человек, сопровождавший его во время экскурсии 14 декабря 2024 года, теперь проходит по делу в статусе подозреваемого в убийстве", - передает издание.
По его информации, именно противоречия в показаниях сына бизнесмена вызвали сомнения у следователей. В первые недели после трагедии полиция рассматривала произошедшее как несчастный случай. Однако отсутствие свидетелей и сомнения в том, что участок маршрута мог представлять опасность, заставили следствие пересмотреть первоначальные выводы и возобновить расследование после его временного закрытия в январе 2025 года.
Отмечается, что с тех пор следователи собрали ряд косвенных улик, которые заставили усомниться в первоначальной версии. Особую роль сыграли показания двух свидетелей: сына погибшего и его спутницы, профессиональной гольфистки Эстефании Кнут, которая указала на напряжённые отношения между отцом и сыном.
В середине декабря 2024 года сообщалось, что Андик погиб в горах в провинции Барселона
в возрасте 71 года. Он считался богатейшим человеком автономного сообщества Каталония и одним из крупнейших предпринимателей Испании
