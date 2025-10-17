Новый лидер Мадагаскара Рандрианирина принес президентскую присягу

Накануне Рандрианирина заявил, что после принесения присяги создаст новое смешанное правительство, куда войдут гражданские и военные. Также сообщалось, что он станет президентом переходного периода.

Тем временем протестующие предъявили президенту ультиматум, пригрозив общенациональной забастовкой. Их требования поменялись: теперь они хотели от Радзуэлины публичных извинений, кардинальной реформы конституционного суда и роспуска сената. Президент ультиматум не выполнил.

На этом фоне 11 октября военнослужащие Корпуса кадрового управления армии (CAPSAT) отказались открывать огонь по протестующим и призвали остальных военных последовать их примеру. Вечером того же дня стало известно, что Радзуэлина покинул страну. На следующий день CAPSAT провозгласил себя верховным командованием Вооруженных сил Мадагаскара и назначил нового главу Генштаба. Еще через два дня Рандрианирина объявил о приходе к власти военных и роспуске всех госинститутов, кроме парламента. Национальная ассамблея вынесла президенту Радзуэлине импичмент, а конституционный суд предложил Рандрианирине занять пост главы государства.