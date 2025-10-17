Рейтинг@Mail.ru
Новый лидер Мадагаскара Рандрианирина принес президентскую присягу - РИА Новости, 17.10.2025
10:40 17.10.2025 (обновлено: 12:47 17.10.2025)
Новый лидер Мадагаскара Рандрианирина принес президентскую присягу
Новый лидер Мадагаскара Рандрианирина принес президентскую присягу - РИА Новости, 17.10.2025
Новый лидер Мадагаскара Рандрианирина принес президентскую присягу
Полковник Микаэль Рандрианирина, ставший лидером Мадагаскара после прихода к власти военных, принес президентскую присягу, передает агентство Reuters. РИА Новости, 17.10.2025
Новый лидер Мадагаскара Рандрианирина принес президентскую присягу

Военный лидер Мадагаскара Рандрианирина принес присягу президента

© AP Photo / Brian IngangaПолковник Микаэль Рандрианирина произносит речь в Высшем конституционном суде после приведения к присяге в качестве президента в Антананариву, Мадагаскар. 17 октября 2025 года
Полковник Микаэль Рандрианирина произносит речь в Высшем конституционном суде после приведения к присяге в качестве президента в Антананариву, Мадагаскар. 17 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Brian Inganga
Полковник Микаэль Рандрианирина произносит речь в Высшем конституционном суде после приведения к присяге в качестве президента в Антананариву, Мадагаскар. 17 октября 2025 года
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Полковник Микаэль Рандрианирина, ставший лидером Мадагаскара после прихода к власти военных, принес президентскую присягу, передает агентство Reuters.
"Полковник Микаэль Рандрианирина был приведен к присяге в качестве президента", — говорится в сообщении.
14 октября, 16:58
Военные на Мадагаскаре распускают почти все государственные институты
14 октября, 16:58
Процедура прошла в здании Высшего конституционного суда.
Накануне Рандрианирина заявил, что после принесения присяги создаст новое смешанное правительство, куда войдут гражданские и военные. Также сообщалось, что он станет президентом переходного периода.
В конце сентября на Мадагаскаре начались массовые акции протеста против отключений воды и электричества. Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, погибли несколько человек. Спустя несколько дней тысячи молодых людей вышли на улицы с требованием отставки президента Андри Радзуэлины. В столкновениях с силами безопасности получили ранения более 100 манифестантов. По данным ООН, по меньшей мере 22 человека погибли, но мадагаскарский МИД эту информацию опроверг. Двадцать девятого сентября Радзуэлина объявил о роспуске правительства, но о создании нового правящее большинство и оппозиция в парламенте договориться не смогли.
Тем временем протестующие предъявили президенту ультиматум, пригрозив общенациональной забастовкой. Их требования поменялись: теперь они хотели от Радзуэлины публичных извинений, кардинальной реформы конституционного суда и роспуска сената. Президент ультиматум не выполнил.
На этом фоне 11 октября военнослужащие Корпуса кадрового управления армии (CAPSAT) отказались открывать огонь по протестующим и призвали остальных военных последовать их примеру. Вечером того же дня стало известно, что Радзуэлина покинул страну. На следующий день CAPSAT провозгласил себя верховным командованием Вооруженных сил Мадагаскара и назначил нового главу Генштаба. Еще через два дня Рандрианирина объявил о приходе к власти военных и роспуске всех госинститутов, кроме парламента. Национальная ассамблея вынесла президенту Радзуэлине импичмент, а конституционный суд предложил Рандрианирине занять пост главы государства.
14 октября, 19:43
Канцелярия лидера Мадагаскара отрицает потерю им полномочий
14 октября, 19:43
 
