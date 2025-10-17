https://ria.ru/20251017/macan-2048916097.html
Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября
Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября - РИА Новости, 17.10.2025
Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) сообщил, что уходит в армию 28 ноября, и отметил, что никогда не скрывался от срочной службы. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:27:00+03:00
2025-10-17T16:27:00+03:00
2025-10-17T21:08:00+03:00
москва
общество
россия
москва
россия
москва
Macan сообщил, что уходит в армию 28 ноября
Рэпер Macan сообщил, что отправится в армию 28 ноября