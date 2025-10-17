Экс-глава "Корпорации развития Курской области" не признал вину

КУРСК, 17 окт - РИА Новости. Экс-генеральный директор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин в ходе судебного заседания заявил, что не признает свою вину в хищении бюджетных средств при строительстве фортификаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.