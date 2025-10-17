Экс-глава "Корпорации развития Курской области" не признал вину

КУРСК, 17 окт - РИА Новости. Экс-генеральный директор "Корпорации развития Курской области" Владимир Лукин в ходе судебного заседания заявил, что не признает свою вину в хищении бюджетных средств при строительстве фортификаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Вину свою не признаю", - ответил Лукин на вопрос судьи, признает ли он свою вину.
Ранее в Ленинский райсуд Курска поступило уголовное дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его зам Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Все они содержались в столичных СИЗО.
По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК Сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость надлежаще выполняемых работ.