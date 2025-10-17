"Пригрозил кулаком". Как советский летчик захватил 200 американских военных

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. На протяжении всей холодной войны США вели против СССР широкомасштабную разведывательную деятельность. И нередко при этом нарушали воздушные границы. Один эксцесс, в июле 1968-го, запомнился надолго. Об операции, в результате которой оказалось задержано две сотни солдат США, — в материале РИА Новости.

Непрошеные гости

Самолеты-разведчики ВВС США частенько нарушали воздушное пространство СССР. Они пытались выяснить, где в Советском Союзе работают радиолокационные станции, как реагируют силы ПВО.

© РИА Новости Генеральная репетиция экипажей ВВС к празднику "Общее небо" © РИА Новости Генеральная репетиция экипажей ВВС к празднику "Общее небо"

Ранним утром 1 июля 1968 года радары засекли американский самолет в районе Южных Курил. Douglas DC-8, вылетевший с авиабазы Маккорд (штат Вашингтон), "углубился" на 150 километров.

Навстречу поднялось дежурное звено советских истребителей с базы на острове Итуруп.

"Взлетели капитан Александров Юрий Борисович на самолете МиГ-17 — истребитель-перехватчик — и капитан Игонин. Поднялись в воздух, и с командного пункта их начали наводить на перехват этого самолета", — рассказал подполковник запаса Валерий Мискевич, председатель Совета ветеранов авиационного гарнизона "Бельбек".

Показали кулак и заставили сесть

Догнав нарушителя, летчики, согласно международным правилам, показали знак "пересек границу". Никакой реакции.

Через несколько минут советские пилоты показали другой сигнал — "следуйте за нами". В ответ "американец" попытался набрать высоту, недостижимую для "МиГов".

Капитан Юрий Александров услышал по радиосвязи тихую, но отчетливую команду с земли: "Дай очередь".

"Он выстрелил трассирующими пулями вдоль самолета этого, и они так, говорит, красиво разорвались там, вдали. Он еще раз дал очередь, и летчик повернулся в его сторону, то есть обратил внимание, что он находится под контролем. Тогда капитан Александров Юрий Борисович рукой показал ему палец книзу — "Опускайся!" — и показал кулак: "А то будет беда", типа такого, что ты нарушил. И начал вести его на точку к аэродрому", — рассказал Мискевич.

На борту оказалось 214 военнослужащих

После такого демарша перепуганный экипаж американцев стал беспрекословно выполнять команды советских летчиков.

Для посадки лайнера-нарушителя выбрали ближайший военный аэродром Буревестник.

© Flickr / Christopher Neugebauer Самолет Douglas DC-3 © Flickr / Christopher Neugebauer Самолет Douglas DC-3

Чтобы непрошеные гости не сбежали, к самому носу Douglas подогнали трактор.

На борту лайнера находились 214 солдат и офицеров армии США.

Летели во Вьетнам, а попали в СССР

Выяснилось, что нарушитель перевозил американских военных из отпусков и госпиталей во Вьетнам. Самолет должен был сделать промежуточную посадку в Японии, но сбился с курса.

"Пассажиров" было решено задержать до выяснения обстоятельств.

"Их же нужно было кормить, людей было много в самолете, поэтому решение командования было принято такое, что сахар, хлеб, сыр в термосах военных поднимали на самолет туда, а экипаж питался совместно со стюардессой в летной столовой", — объяснял Мискевич.

Впоследствии один из пилотов американского самолета в интервью так оценил предоставленное питание: "Еда была сытной, а советские военные вполне дружелюбными".

Тем временем начался "разбор полетов". Посол США в СССР получил ноту протеста. Американцы принесли свои извинения, объяснив, что нарушение воздушного пространства СССР было непреднамеренным.

Эксперты установили, что причиной инцидента стала навигационная ошибка: у самолета-нарушителя был неисправный радиолокатор.

На вторую ночь после задержания самолет получил разрешение на вылет в Японию. Его дозаправили и даже загрузили армейскими сухпайками.