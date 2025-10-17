Рейтинг@Mail.ru
17.10.2025
"Пригрозил кулаком". Как советский летчик захватил 200 американских военных
18:45 17.10.2025
"Пригрозил кулаком". Как советский летчик захватил 200 американских военных
"Пригрозил кулаком". Как советский летчик захватил 200 американских военных - РИА Новости, 17.10.2025
"Пригрозил кулаком". Как советский летчик захватил 200 американских военных
На протяжении всей холодной войны США вели против СССР широкомасштабную разведывательную деятельность. И нередко при этом нарушали воздушные границы. Один... РИА Новости, 17.10.2025
СССР, США, Вьетнам, Холодная война (1946-1991)
СССР, США, Вьетнам, Холодная война (1946-1991)

"Пригрозил кулаком". Как советский летчик захватил 200 американских военных

© РИА Новости / Ю. Кравчук | Перейти в медиабанкСамолет МиГ-17 взлетает с аэродрома
Самолет МиГ-17 взлетает с аэродрома - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Ю. Кравчук
Перейти в медиабанк
Самолет МиГ-17 взлетает с аэродрома
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. На протяжении всей холодной войны США вели против СССР широкомасштабную разведывательную деятельность. И нередко при этом нарушали воздушные границы. Один эксцесс, в июле 1968-го, запомнился надолго. Об операции, в результате которой оказалось задержано две сотни солдат США, — в материале РИА Новости.

Непрошеные гости

Самолеты-разведчики ВВС США частенько нарушали воздушное пространство СССР. Они пытались выяснить, где в Советском Союзе работают радиолокационные станции, как реагируют силы ПВО.
© РИА НовостиГенеральная репетиция экипажей ВВС к празднику "Общее небо"
Генеральная репетиция экипажей ВВС к празднику Общее небо - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости
Генеральная репетиция экипажей ВВС к празднику "Общее небо"
Ранним утром 1 июля 1968 года радары засекли американский самолет в районе Южных Курил. Douglas DC-8, вылетевший с авиабазы Маккорд (штат Вашингтон), "углубился" на 150 километров.
Навстречу поднялось дежурное звено советских истребителей с базы на острове Итуруп.
"Взлетели капитан Александров Юрий Борисович на самолете МиГ-17 — истребитель-перехватчик — и капитан Игонин. Поднялись в воздух, и с командного пункта их начали наводить на перехват этого самолета", — рассказал подполковник запаса Валерий Мискевич, председатель Совета ветеранов авиационного гарнизона "Бельбек".
© РИА Новости / Юрий Скуратов | Перейти в медиабанкСоветский реактивный истребитель МиГ-17, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича
Советский реактивный истребитель МИГ-17 , разработанный ОКБ Микояна и Гуревича - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Юрий Скуратов
Перейти в медиабанк
Советский реактивный истребитель МиГ-17, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича

Показали кулак и заставили сесть

Догнав нарушителя, летчики, согласно международным правилам, показали знак "пересек границу". Никакой реакции.
Через несколько минут советские пилоты показали другой сигнал — "следуйте за нами". В ответ "американец" попытался набрать высоту, недостижимую для "МиГов".
Капитан Юрий Александров услышал по радиосвязи тихую, но отчетливую команду с земли: "Дай очередь".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРадиолокационная станция системы ПРО Москвы
Радиолокационная станция системы ПРО Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Радиолокационная станция системы ПРО Москвы
"Он выстрелил трассирующими пулями вдоль самолета этого, и они так, говорит, красиво разорвались там, вдали. Он еще раз дал очередь, и летчик повернулся в его сторону, то есть обратил внимание, что он находится под контролем. Тогда капитан Александров Юрий Борисович рукой показал ему палец книзу — "Опускайся!" — и показал кулак: "А то будет беда", типа такого, что ты нарушил. И начал вести его на точку к аэродрому", — рассказал Мискевич.

На борту оказалось 214 военнослужащих

После такого демарша перепуганный экипаж американцев стал беспрекословно выполнять команды советских летчиков.
Для посадки лайнера-нарушителя выбрали ближайший военный аэродром Буревестник.
© Flickr / Christopher NeugebauerСамолет Douglas DC-3
Самолет Douglas DC-3 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Flickr / Christopher Neugebauer
Самолет Douglas DC-3
Чтобы непрошеные гости не сбежали, к самому носу Douglas подогнали трактор.
На борту лайнера находились 214 солдат и офицеров армии США.

Летели во Вьетнам, а попали в СССР

Выяснилось, что нарушитель перевозил американских военных из отпусков и госпиталей во Вьетнам. Самолет должен был сделать промежуточную посадку в Японии, но сбился с курса.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПилот в кабине многоцелевого истребителя Су-27
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-27 - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-27
"Пассажиров" было решено задержать до выяснения обстоятельств.
"Их же нужно было кормить, людей было много в самолете, поэтому решение командования было принято такое, что сахар, хлеб, сыр в термосах военных поднимали на самолет туда, а экипаж питался совместно со стюардессой в летной столовой", — объяснял Мискевич.
Впоследствии один из пилотов американского самолета в интервью так оценил предоставленное питание: "Еда была сытной, а советские военные вполне дружелюбными".
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук
Тем временем начался "разбор полетов". Посол США в СССР получил ноту протеста. Американцы принесли свои извинения, объяснив, что нарушение воздушного пространства СССР было непреднамеренным.
Эксперты установили, что причиной инцидента стала навигационная ошибка: у самолета-нарушителя был неисправный радиолокатор.
На вторую ночь после задержания самолет получил разрешение на вылет в Японию. Его дозаправили и даже загрузили армейскими сухпайками.
До советско-японской границы "американца" на всякий случай сопровождали все те же легендарные "МиГи".
© РИА Новости / Суходольский | Перейти в медиабанкИстребители МиГ-17. 1975 год
Истребители МИГ-17. 1975 год - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Суходольский
Перейти в медиабанк
Истребители МиГ-17. 1975 год
 
СССР, США, Вьетнам, Холодная война (1946-1991)
 
 
