"Пригрозил кулаком". Как советский летчик захватил 200 американских военных

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. На протяжении всей холодной войны США вели против СССР широкомасштабную разведывательную деятельность. И нередко при этом нарушали воздушные границы. Один эксцесс, в июле 1968-го, запомнился надолго. Об операции, в результате которой оказалось задержано две сотни солдат США, — в материале РИА Новости.
Непрошеные гости
Самолеты-разведчики ВВС США частенько нарушали воздушное пространство СССР. Они пытались выяснить, где в Советском Союзе работают радиолокационные станции, как реагируют силы ПВО.
Ранним утром 1 июля 1968 года радары засекли американский самолет в районе Южных Курил. Douglas DC-8, вылетевший с авиабазы Маккорд (штат Вашингтон), "углубился" на 150 километров.
Навстречу поднялось дежурное звено советских истребителей с базы на острове Итуруп.
"Взлетели капитан Александров Юрий Борисович на самолете МиГ-17 — истребитель-перехватчик — и капитан Игонин. Поднялись в воздух, и с командного пункта их начали наводить на перехват этого самолета", — рассказал подполковник запаса Валерий Мискевич, председатель Совета ветеранов авиационного гарнизона "Бельбек".
Показали кулак и заставили сесть
Догнав нарушителя, летчики, согласно международным правилам, показали знак "пересек границу". Никакой реакции.
Через несколько минут советские пилоты показали другой сигнал — "следуйте за нами". В ответ "американец" попытался набрать высоту, недостижимую для "МиГов".
Капитан Юрий Александров услышал по радиосвязи тихую, но отчетливую команду с земли: "Дай очередь".
"Он выстрелил трассирующими пулями вдоль самолета этого, и они так, говорит, красиво разорвались там, вдали. Он еще раз дал очередь, и летчик повернулся в его сторону, то есть обратил внимание, что он находится под контролем. Тогда капитан Александров Юрий Борисович рукой показал ему палец книзу — "Опускайся!" — и показал кулак: "А то будет беда", типа такого, что ты нарушил. И начал вести его на точку к аэродрому", — рассказал Мискевич.
На борту оказалось 214 военнослужащих
После такого демарша перепуганный экипаж американцев стал беспрекословно выполнять команды советских летчиков.
Для посадки лайнера-нарушителя выбрали ближайший военный аэродром Буревестник.
Чтобы непрошеные гости не сбежали, к самому носу Douglas подогнали трактор.
На борту лайнера находились 214 солдат и офицеров армии США.
Летели во Вьетнам, а попали в СССР
Выяснилось, что нарушитель перевозил американских военных из отпусков и госпиталей во Вьетнам. Самолет должен был сделать промежуточную посадку в Японии, но сбился с курса.
"Пассажиров" было решено задержать до выяснения обстоятельств.
"Их же нужно было кормить, людей было много в самолете, поэтому решение командования было принято такое, что сахар, хлеб, сыр в термосах военных поднимали на самолет туда, а экипаж питался совместно со стюардессой в летной столовой", — объяснял Мискевич.
Впоследствии один из пилотов американского самолета в интервью так оценил предоставленное питание: "Еда была сытной, а советские военные вполне дружелюбными".
Тем временем начался "разбор полетов". Посол США в СССР получил ноту протеста. Американцы принесли свои извинения, объяснив, что нарушение воздушного пространства СССР было непреднамеренным.
Эксперты установили, что причиной инцидента стала навигационная ошибка: у самолета-нарушителя был неисправный радиолокатор.
На вторую ночь после задержания самолет получил разрешение на вылет в Японию. Его дозаправили и даже загрузили армейскими сухпайками.
До советско-японской границы "американца" на всякий случай сопровождали все те же легендарные "МиГи".
Истребители МиГ-17. 1975 год