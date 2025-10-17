Рейтинг@Mail.ru
"Заказывали у обычных портних". Как одевались первые леди СССР
19:10 17.10.2025
"Заказывали у обычных портних". Как одевались первые леди СССР
"Заказывали у обычных портних". Как одевались первые леди СССР
Супруги глав государств всегда в центре внимания и стараются выглядеть соответствующе высокому статусу. Не были исключением и жены лидеров СССР — Нина Хрущева,... РИА Новости, 17.10.2025
2025
"Заказывали у обычных портних". Как одевались первые леди СССР

Раиса Максимовна Горбачева во время встречи с группой индийских женщин — политиков и общественных деятелей
Раиса Максимовна Горбачева во время встречи с группой индийских женщин — политиков и общественных деятелей
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Супруги глав государств всегда в центре внимания и стараются выглядеть соответствующе высокому статусу. Не были исключением и жены лидеров СССР — Нина Хрущева, Виктория Брежнева и Раиса Горбачева. О нарядах первых леди — в материале РИА Новости.

Поразила элиту США

Когда на Западе говорят о внешнем виде Нины Хрущевой, то очень любят ссылаться на фотографии, где супруга первого секретаря ЦК КПСС стоит рядом с женой президента США Джона Кеннеди.
Президент США Джон Кеннеди приветствует Нину Хрущеву во дворце Шёнбрунн в Вене. 3 июня 1961 года
На фоне красавицы Жаклин Нина Петровна действительно проигрывает. Вот только сравнивать двух женщин совершенно некорректно.
Хрущева была старше почти на тридцать лет. К тому же жизнь советской первой леди разительно отличалась от того, как жила Кеннеди.
За плечами Нины Петровны — революция, две войны. Девушка из крестьянской семьи, она воспитывала пятерых детей (троих собственных и двоих от первого брака Хрущева). Быт и прочее полностью лежали на ней.
Никита Сергеевич Хрущев с семьей, 1963 год
При этом имела прекрасное образование, знала пять языков. Нина Петровна поразила элиту США и зарубежных журналистов умением свободно вести беседу на английском, способностью обсуждать любую тему и хорошими манерами.

Несколько провинциальные, но зато из натурального шелка

Отсутствие макияжа, небрежно уложенные волосы с проседью и любовь к платьям, чем-то напоминающим халаты, резко контрастировали с ухоженностью, элегантностью и педантичностью первых леди США.
Первая леди США Жаклин Кеннеди после прогулки по берегу в Хайаннис-Порте
Однако такой народный стиль располагал к себе простых советских женщин, которые много работали и занимались домашним хозяйством.
Хотя ее принтованные платья выглядят несколько провинциально, они сшиты из высококачественного натурального шелка. Над ними трудилась Нина Гупало — модистка, которая обслуживала высшую номенклатуру Советского Союза.
Впрочем, на некоторых фотографиях Нина Хрущева в более строгих платьях и ничем не уступает "богиням" Запада.
Брежнев, Никсон с супругой
В тени супруга

Виктория Петровна, жена Брежнева, познакомилась с будущим супругом еще во время учебы в техникуме. Она, рожденная в простой семье рабочих, отличалась скромностью и трудолюбием.
Жена генсека редко появлялась на мероприятиях и практически не блистала в обществе зарубежных первых леди того времени.
Она жила в тени супруга, полностью сосредоточившись на семье и доме.
Визит генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева в Республику Индию. Л. И. Брежнев и премьер-министр Индии Индира Ганди на аэродроме Палам в Дели
Периодически Виктория Петровна все же выходила в свет, но одевалась довольно скромно.
Ее излюбленные наряды — платья-пальто с отложными воротниками и рядами пуговиц, а также сдержанные костюмы-двойки с юбкой.
А еще Виктория Петровна, как и ее предшественница, имела страсть к ярким и затейливым принтам.

Одно из лиц перестройки

А вот к Раисе Максимовне, супруге первого и последнего президента СССР, у советских людей сложилось довольно неоднозначное отношение.
Супруга генерального секретаря ЦК КПСС Раиса Горбачева на открытии выставки "Классическое искусство Индии с 3000 года до н. э." в Москве
Она стала одним из лиц перестройки, много занималась благотворительностью и принимала активное участие в общественной жизни.
Блестящее образование, обходительность, умение расположить к себе... Но далеко не все были от нее в восторге. Зачастую попросту продуцировали негатив от политики Михаила Сергеевича на его жену.
Частое появление на телевидении привело к тому, что Раису Максимовну воспринимали как "выскочку".
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой Раисой Горбачевой принял в Большом Кремлевском дворце премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер во время ее официального визита в СССР, 1987 год
Ее критиковали за частые заграничные поездки и непривычный для советского человека гардероб.

Любила трендовые костюмы с жакетами

Причем упорные слухи, что одевают ее ведущие модельеры, она категорически отвергала.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев с супругой Раисой во время посещения Великой Китайской стены
"Я не шила ни у Зайцева, ни у Ива Сен-Лорана, как пишут про меня. Одевала меня портниха из ателье на Кузнецком Мосту. Никаких спецателье у меня не было", — рассказывала жена Горбачева.
Раиса Максимовна любила трендовые костюмы с жакетами с увеличенной линией плеч, легкие струящиеся блузы с воротником аскот и элегантные платья. Дополняла образы босоножками или лодочками на невысоком каблуке.
Семья Горбачевых на вечере в Доме композиторов в Москве
Стоит отметить, что благодаря Раисе Максимовне на прилавках появилось русскоязычное издание популярного на Западе немецкого журнала Burda Moden, где всегда можно было найти выкройки — отличный подарок для женщин, которые шили самостоятельно.
 
