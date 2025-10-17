https://ria.ru/20251017/lavrov-2048869426.html
Лавров обсудил с Сийярто подготовку российско-американского саммита
Лавров обсудил с Сийярто подготовку российско-американского саммита - РИА Новости, 17.10.2025
Лавров обсудил с Сийярто подготовку российско-американского саммита
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Венгрии Петер Сийярто обсудили по телефону в четверг подготовку мероприятий российско-американского диалога, сообщили в МИД России. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T14:15:00+03:00
2025-10-17T14:15:00+03:00
2025-10-17T14:19:00+03:00
россия
в мире
венгрия
сша
петер сийярто
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
россия
венгрия
сша
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
россия, в мире, венгрия, сша, петер сийярто, сергей лавров, дональд трамп
Россия, В мире, Венгрия, США, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Дональд Трамп
