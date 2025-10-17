Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с Сийярто подготовку российско-американского саммита
14:15 17.10.2025 (обновлено: 14:19 17.10.2025)
Лавров обсудил с Сийярто подготовку российско-американского саммита
Главы МИД РФ Сергей Лавров и Венгрии Петер Сийярто обсудили по телефону в четверг подготовку мероприятий российско-американского диалога, сообщили в МИД России. РИА Новости, 17.10.2025
Лавров обсудил с Сийярто подготовку российско-американского саммита

Лавров и Сийярто обсудили подготовку мероприятий российско-американского диалога

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Венгрии Петер Сийярто обсудили по телефону в четверг подготовку мероприятий российско-американского диалога, сообщили в МИД России.
"Обсуждена подготовка мероприятий российско-американского диалога, согласованных в ходе состоявшихся в тот же день телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Министры условились о продолжении плотного взаимодействия", - добавили там.
В министерстве отметили, что диалог состоялся по инициативе венгерской стороны.
Президент Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Песков рассказал о причинах разговора Путина и Трампа
Вчера, 13:38
 
