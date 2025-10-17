Более 54 тысяч детей отдохнули в лагерях Ярославской области этим летом

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Более 54 тысяч детей отдохнули в лагерях Ярославской области этим летом, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Подвели итоги летней оздоровительной кампании. Этим летом в нашем регионе отдохнули более 54 тысяч ребят, включая около 11 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работали почти 500 организаций отдыха, в том числе 25 загородных лагерей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, при поддержке федерального бюджета к летним каникулам были открыты два современных корпуса в лагере "Чайка" Тутаевского округа и капитально отремонтированы столовая и пищеблок в детском оздоровительном лагере имени Максима Горького.

"Работа по модернизации загородных лагерей будет продолжена. В следующие два года будут построены современные спальные корпуса, отремонтированы и оборудованы столовые и пищеблоки в лагерях имени Матросова и "Иволга" Ярославского округа, и "Борок" Ростовского округа. Из федерального бюджета на монтаж современных быстровозводимых конструкций и капитальный ремонт инфраструктуры загородных лагерей на 2026–2027 годы выделено 182 миллиона рублей", - рассказал глава региона.

Евраев подчеркнул, что важной частью работы правительства региона является поддержка семей участников СВО. С 2023 года детям из семей участников специальной военной операции предоставлено почти 3 тысячи путевок. Также с 2023 года Ярославская область принимает на отдых и оздоровление детей из новых и приграничных регионов России.

"Развитие сбалансированной системы отдыха и оздоровления детей – одно из основных направлений государственной семейной политики и национального проекта "Молодежь и дети", инициированного президентом Владимиром Путиным", - отметила заместитель председателя правительства области Лариса Андреева.

По данным Андреевой переведенные с этого году на круглогодичный режим работы лагеря имени Горького и "Чайка" в осенние и зимние каникулы примут жителей Акимовского района Запорожской области.