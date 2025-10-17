Рейтинг@Mail.ru
Более 54 тысяч детей отдохнули в лагерях Ярославской области этим летом - РИА Новости, 17.10.2025
Ярославская область
Ярославская область
 
18:44 17.10.2025
Более 54 тысяч детей отдохнули в лагерях Ярославской области этим летом
Более 54 тысяч детей отдохнули в лагерях Ярославской области этим летом
Более 54 тысяч детей отдохнули в лагерях Ярославской области этим летом, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T18:44:00+03:00
2025-10-17T18:44:00+03:00
ярославская область
Более 54 тысяч детей отдохнули в лагерях Ярославской области этим летом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевочки на чаепитие в столовой детского лагеря
Девочки на чаепитие в столовой детского лагеря. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Более 54 тысяч детей отдохнули в лагерях Ярославской области этим летом, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Подвели итоги летней оздоровительной кампании. Этим летом в нашем регионе отдохнули более 54 тысяч ребят, включая около 11 тысяч детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Работали почти 500 организаций отдыха, в том числе 25 загородных лагерей", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, при поддержке федерального бюджета к летним каникулам были открыты два современных корпуса в лагере "Чайка" Тутаевского округа и капитально отремонтированы столовая и пищеблок в детском оздоровительном лагере имени Максима Горького.
"Работа по модернизации загородных лагерей будет продолжена. В следующие два года будут построены современные спальные корпуса, отремонтированы и оборудованы столовые и пищеблоки в лагерях имени Матросова и "Иволга" Ярославского округа, и "Борок" Ростовского округа. Из федерального бюджета на монтаж современных быстровозводимых конструкций и капитальный ремонт инфраструктуры загородных лагерей на 2026–2027 годы выделено 182 миллиона рублей", - рассказал глава региона.
Евраев подчеркнул, что важной частью работы правительства региона является поддержка семей участников СВО. С 2023 года детям из семей участников специальной военной операции предоставлено почти 3 тысячи путевок. Также с 2023 года Ярославская область принимает на отдых и оздоровление детей из новых и приграничных регионов России.
"Развитие сбалансированной системы отдыха и оздоровления детей – одно из основных направлений государственной семейной политики и национального проекта "Молодежь и дети", инициированного президентом Владимиром Путиным", - отметила заместитель председателя правительства области Лариса Андреева.
По данным Андреевой переведенные с этого году на круглогодичный режим работы лагеря имени Горького и "Чайка" в осенние и зимние каникулы примут жителей Акимовского района Запорожской области.
"В целом за год организованным отдыхом будут охвачены более 80 тысяч детей", - отметила Андреева.
