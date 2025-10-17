Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл два сценария, при которых доллар рухнет до 70 рублей - РИА Новости, 17.10.2025
02:17 17.10.2025
Эксперт раскрыл два сценария, при которых доллар рухнет до 70 рублей
Вероятность того, что доллар рухнет до 70 рублей невелика, но есть два основных сценария, при которых этот прогноз реализуется, рассказал агентству "Прайм"...
экономика, украина, бкс мир инвестиций, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Украина, БКС Мир инвестиций, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт раскрыл два сценария, при которых доллар рухнет до 70 рублей

Инвестор Шепелев: курс доллара может упасть до 70 рублей из-за политики ЦБ

Пункт обмена валюты в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Вероятность того, что доллар рухнет до 70 рублей невелика, но есть два основных сценария, при которых этот прогноз реализуется, рассказал агентству “Прайм” эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.
Первый — ужесточение политики Центробанка по ставкам.
“Их повышение фундаментально улучшает позиции нацвалюты за счет роста привлекательности рублевых сбережений и охлаждения потребительского спроса и кредитования, в том числе под импорт. В итоге спрос на валюту падает”, — пояснил он.
Второй сценарий предполагает резкое геополитическое улучшение, например, достижения соглашения по Украине. В этом случае рубль окрепнет, но ненадолго. Логичное в таком случае ослабление санкций снова сделает его слабым.
При этом фундаментальные факторы складываются так, что доллар по 90 рублей выглядит намного реальнее, чем доллар по 70 рублей, заключил Шепелев.
Девушка у входа в обменный пункт валют - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Аналитик раскрыл причины резкого укрепления рубля
Экономика Украина БКС Мир инвестиций Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
