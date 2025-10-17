https://ria.ru/20251017/kurgan-2048852261.html
На фестивале RT почтили память погибшего военкора РИА Новости
На фестивале RT почтили память погибшего военкора РИА Новости - РИА Новости, 17.10.2025
На фестивале RT почтили память погибшего военкора РИА Новости
Память военкора РИА Новости Ивана Зуева, погибшего в Запорожской области при выполнении журналистского задания, почтили минутой молчания на Международном... РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T13:19:00+03:00
2025-10-17T13:19:00+03:00
2025-10-17T13:48:00+03:00
юрий войткевич
иван зуев
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048854912_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5587264b1ff4a70f4e5b80bfde3e3934.jpg
https://ria.ru/20251016/zuev-2048735381.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Минута молчания в память о погибшем военкоре РИА Новости Иване Зуеве
Память военкора РИА Новости Ивана Зуева, погибшего в Запорожской области при выполнении журналистского задания, почтили минутой молчания на Международном фестивале документального кино "RT.Док: Время наших героев", который проходит в Кургане. На этом фестивале сегодня показали фильм про друга и коллегу Зуева, военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, – "Парень с нашего двора". Почтили память Зуева минутой молчания участники и гости фестиваля как раз перед началом этого фильма. "Вчера поздно вечером мы узнали трагическую новость, что погиб наш друг, наш товарищ, коллега Иван Зуев. Они действительно с Ростиславом были очень близкие друзья, они вместе пришли в свое время в "Россию сегодня", работали военкорами РИА Новости. Внешне они очень похожи – настоящие русские парни", – сказала на фестивале мама Ростислава Людмила Журавлева (этот момент – на видео).
2025-10-17T13:19
true
PT2M23S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048854912_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c439f045c5341fee391584001868dc57.jpg
Памяти военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева
Ваня не работал в кадре, видео с ним не так уж и много, он был скромный, добрый и жизнелюбивый. При этом всегда спокойный, смелый и четкий профессионал. Ване было 39 лет.
2025-10-17T13:19
true
PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий войткевич, иван зуев, происшествия
Юрий Войткевич, Иван Зуев, Происшествия
На фестивале RT почтили память погибшего военкора РИА Новости
На фестивале RT почтили память военкора РИА Новости Зуева минутой молчания
КУРГАН, 17 окт – РИА Новости. Память военкора РИА Новости Ивана Зуева, погибшего в Запорожской области при выполнении журналистского задания, почтили минутой молчания на Международном фестивале документального кино "RT.Док: Время наших героев", который проходит в Кургане.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
На фестивале в пятницу показали фильм про друга и коллегу Зуева, военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, — "Парень с нашего двора". Перед началом фильма участники и гости фестиваля почтили минутой молчания память погибшего военкора Ивана Зуева.
"Вчера поздно вечером мы узнали трагическую новость, что погиб наш друг, наш товарищ, коллега Иван Зуев. Они действительно с Ростиславом были очень близкие друзья, они вместе пришли в свое время в "Россию сегодня", работали военкорами РИА Новости. Внешне они очень похожи – настоящие русские парни. Ваня был очень скромным, добрым человеком", - сказала на фестивале мама Ростислава Людмила Журавлева.
Она пожелала скорейшего выздоровления раненому Юрию Войткевичу
.
Вдова Журавлева Екатерина рассказала на фестивале, что Иван Зуев
был очень близок их семье. "Он держал на руках нашего ребенка, он был его крестным отцом", - отметила она.