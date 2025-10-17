На фестивале RT почтили память погибшего военкора РИА Новости

На фестивале в пятницу показали фильм про друга и коллегу Зуева, военкора РИА Новости Ростислава Журавлева, — "Парень с нашего двора". Перед началом фильма участники и гости фестиваля почтили минутой молчания память погибшего военкора Ивана Зуева.

"Вчера поздно вечером мы узнали трагическую новость, что погиб наш друг, наш товарищ, коллега Иван Зуев. Они действительно с Ростиславом были очень близкие друзья, они вместе пришли в свое время в "Россию сегодня", работали военкорами РИА Новости. Внешне они очень похожи – настоящие русские парни. Ваня был очень скромным, добрым человеком", - сказала на фестивале мама Ростислава Людмила Журавлева.