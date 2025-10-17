Рейтинг@Mail.ru
Красноперекопск в Крыму остался без света - РИА Новости, 17.10.2025
10:29 17.10.2025
Красноперекопск в Крыму остался без света
Красноперекопск и Красноперекопский район в Крыму аварийно обесточены, идут восстановительные работы , сообщил глава администрации района Сергей Биданец. РИА Новости, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Красноперекопск и Красноперекопский район в Крыму аварийно обесточены, идут восстановительные работы , сообщил глава администрации района Сергей Биданец.
Несколько электроподстанций повреждено атаками дронов в Крыму, идут восстановительные работы, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
"В связи с аварийным отключением электроэнергии на территории Красноперекопского района, восстановительные работы ведутся силами всех ремонтных бригад" , - написал Биданец в Telegram-канале.
Ранее глава администрации Евпатории Александр Юрьев сообщил о перебоях в подаче электроэнергии в городе, что также привело к прекращению водоснабжения. В детсадах и школах Евпатории объявлен сокращенный день.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Крымские власти рассказали, когда восстановят электроснабжение
