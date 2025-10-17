https://ria.ru/20251017/krym-2048806209.html
Красноперекопск в Крыму остался без света
Красноперекопск в Крыму остался без света
Красноперекопск и Красноперекопский район в Крыму аварийно обесточены, идут восстановительные работы , сообщил глава администрации района Сергей Биданец. РИА Новости, 17.10.2025
Красноперекопск в Крыму остался без света
Красноперекопск в Крыму аварийно обесточен