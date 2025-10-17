Красноперекопск в Крыму остался без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Красноперекопск и Красноперекопский район в Крыму аварийно обесточены, идут восстановительные работы , сообщил глава администрации района Сергей Биданец.

"В связи с аварийным отключением электроэнергии на территории Красноперекопского района, восстановительные работы ведутся силами всех ремонтных бригад" , - написал Биданец в Telegram-канале.