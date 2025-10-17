Рейтинг@Mail.ru
Крымские власти рассказали, когда восстановят электроснабжение - РИА Новости, 17.10.2025
09:34 17.10.2025 (обновлено: 10:15 17.10.2025)
Крымские власти рассказали, когда восстановят электроснабжение
Крымские власти рассказали, когда восстановят электроснабжение
Восстановить электроснабжение в Крыму планируется в течение трех часов, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости, 17.10.2025
республика крым
жкх
сакский район
юрий гоцанюк
сергей аксенов (политик)
происшествия
республика крым
сакский район
Республика Крым, ЖКХ, Сакский район, Юрий Гоцанюк, Сергей Аксенов (политик), Происшествия
Крымские власти рассказали, когда восстановят электроснабжение

Электроснабжение в Крыму планируют восстановить в течение 3 часов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. Восстановить электроснабжение в Крыму планируется в течение трех часов, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
Несколько электроподстанций повреждено атаками дронов в Крыму, идут восстановительные работы, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
"В связи с повреждениями на объектах электросетевого хозяйства Республики Крым для снятия аварийного перегруза вводились графики временного отключения. Планируемое время восстановления электроснабжения потребителей - три часа", - сообщил Гоцанюк в Telegram-канале.
Локальные отключения в распределительных сетях Крыма возможны после снятия графиков отключения электроэнергии, это касается электроснабжения Красноперекопского района, Джанкойского района, Сакского района сообщил он.
Республика КрымЖКХСакский районЮрий ГоцанюкСергей Аксенов (политик)Происшествия
 
 
