Крымские власти рассказали, когда восстановят электроснабжение
Крымские власти рассказали, когда восстановят электроснабжение - РИА Новости, 17.10.2025
Крымские власти рассказали, когда восстановят электроснабжение
Восстановить электроснабжение в Крыму планируется в течение трех часов, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк. РИА Новости, 17.10.2025
