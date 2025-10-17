Количество кружков и секций в Подмосковье увеличилось почти на 4 тысячи

Количество кружков и секций в Подмосковье увеличилось почти на 4 тысячи

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Подмосковье открыли дополнительно 3,8 тысячи кружков и секций в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На данный момент для школьников и студентов Подмосковья доступны уже более 41,7 тысячи кружков и секций по самым разным направленностям – художественной, естественно-научной, технической, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой. В них занимаются свыше 1,3 миллиона ребят.

Программы дополнительного образования реализуются при поддержке национального проекта "Молодежь и дети".

"Дополнительное образование дает детям возможность заниматься тем, что по душе, узнавать новое, развивать свои таланты, а иногда и определиться с будущей профессией. Поэтому мы уделяем этой сфере пристальное внимание. В Подмосковье большой выбор кружков и секций: творчество, спорт, иностранные языки, моделирование и многое другое. Появляются новые форматы, как, например, "Кванториумы", где можно освоить перспективные инженерные направления", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что задача правительства региона – делать дополнительное образование доступным, содержательным, привлекать лучших педагогов.

"В этом году мы открыли дополнительно 3,8 тысячи кружков и секций. Все программы оцифрованы, чтобы было удобнее записаться. Дети могут выбрать подходящий для себя вариант и, не выходя из дома, подать заявку, а затем просто прийти на занятия", - добавил глава региона.

Он отметил, что программы дополнительного образования реализуют более 1,5 тысячи организаций: детские школы искусств, спортивные школы, центры детского творчества. Также кружки и секции есть в школах.

Наиболее популярные в этом году кружки – социально-гуманитарной направленности. В них занимаются свыше 480 тысяч юных жителей Московской области – это более 37% учащихся в возрасте от пяти до 17 лет. Ребята изучают не только классические дисциплины, но и такие необычные, как нейрофитнес или каллиграфию.

В топ-3 этого года вошли кружки художественной направленности (339 тысяч записавшихся ребят) и физкультурно-спортивные секции (223 тысячи).

Также значительно выросла популярность кружков военно-патриотической тематики. Ребята там занимаются поисковыми работами, изучением архивов, строевой подготовкой. Если в прошлом году в Подмосковье их было 1,3 тысячи, то в этом – более 2,2 тысячи. В каждой школе есть свой музей, посвященный защитникам Отечества.

Так, во Дворце детского и юношеского творчества "Планета талантов" в Лобне открыт кружок военно-патриотическое объединение "Патриот". Школьники там отрабатывают навыки тактической подготовки – метание учебных гранат, стрельба из пневматической винтовки, сборка и разборка автомата, а также многое другое. Для них организовывают встречи с ветеранами боевых действий, проводят экскурсии. Ребята регулярно принимают участие в акциях по поддержанию памятников боевых действий, а также в таких проектах, как "Лес Победы" и "Письмо солдату".

Активно в Подмосковье развиваются также естественно-научное и техническое направления. Такие кружки открыты в каждом округе, а их общее количество с 2023 года увеличилось вдвое. Ребята изучают там математику, физику, моделирование, программирование и другое.

В "Кванториуме" в Балашихе запустили кружок "Хайтек" – это высокотехнологичная лаборатория прототипирования. Она оснащена современным оборудованием: 3D-принтерами, станками с ЧПУ, лазерными граверами, паяльными станциями. Ребята здесь создают художественные и технические иллюстрации в векторном редакторе, изучают дизайн-проектирование, учатся работать с чертежами и эскизами. У них также есть возможность разрабатывать, создавать и редактировать 3D-модели.