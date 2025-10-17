Рейтинг@Mail.ru
Количество кружков и секций в Подмосковье увеличилось почти на 4 тысячи - РИА Новости, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:57 17.10.2025
https://ria.ru/20251017/kruzhki-2048936661.html
Количество кружков и секций в Подмосковье увеличилось почти на 4 тысячи
Количество кружков и секций в Подмосковье увеличилось почти на 4 тысячи - РИА Новости, 17.10.2025
Количество кружков и секций в Подмосковье увеличилось почти на 4 тысячи
В Подмосковье открыли дополнительно 3,8 тысячи кружков и секций в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. РИА Новости, 17.10.2025
2025-10-17T16:57:00+03:00
2025-10-17T16:57:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
балашиха
московская область (подмосковье)
лобня
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048935114_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_7974f5bb1042d7c4adaf39cc10b431fe.jpg
https://ria.ru/20251016/ekskursiya-2048687306.html
балашиха
московская область (подмосковье)
лобня
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048935114_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_31264a04f7d997e48360af0b1c42c0fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, балашиха, московская область (подмосковье), лобня
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Лобня
Количество кружков и секций в Подмосковье увеличилось почти на 4 тысячи

Число кружков и секций выросло в Московской области почти на 4 тысячи

© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской областиКоличество кружков и секций в Подмосковье увеличилось почти на 4 тысячи
Количество кружков и секций в Подмосковье увеличилось почти на 4 тысячи - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Губернатора и Правительства Московской области
Количество кружков и секций в Подмосковье увеличилось почти на 4 тысячи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Подмосковье открыли дополнительно 3,8 тысячи кружков и секций в этом году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
На данный момент для школьников и студентов Подмосковья доступны уже более 41,7 тысячи кружков и секций по самым разным направленностям – художественной, естественно-научной, технической, социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой. В них занимаются свыше 1,3 миллиона ребят.
Программы дополнительного образования реализуются при поддержке национального проекта "Молодежь и дети".
"Дополнительное образование дает детям возможность заниматься тем, что по душе, узнавать новое, развивать свои таланты, а иногда и определиться с будущей профессией. Поэтому мы уделяем этой сфере пристальное внимание. В Подмосковье большой выбор кружков и секций: творчество, спорт, иностранные языки, моделирование и многое другое. Появляются новые форматы, как, например, "Кванториумы", где можно освоить перспективные инженерные направления", - сказал губернатор региона Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он подчеркнул, что задача правительства региона – делать дополнительное образование доступным, содержательным, привлекать лучших педагогов.
"В этом году мы открыли дополнительно 3,8 тысячи кружков и секций. Все программы оцифрованы, чтобы было удобнее записаться. Дети могут выбрать подходящий для себя вариант и, не выходя из дома, подать заявку, а затем просто прийти на занятия", - добавил глава региона.
Он отметил, что программы дополнительного образования реализуют более 1,5 тысячи организаций: детские школы искусств, спортивные школы, центры детского творчества. Также кружки и секции есть в школах.
Наиболее популярные в этом году кружки – социально-гуманитарной направленности. В них занимаются свыше 480 тысяч юных жителей Московской области – это более 37% учащихся в возрасте от пяти до 17 лет. Ребята изучают не только классические дисциплины, но и такие необычные, как нейрофитнес или каллиграфию.
В топ-3 этого года вошли кружки художественной направленности (339 тысяч записавшихся ребят) и физкультурно-спортивные секции (223 тысячи).
Также значительно выросла популярность кружков военно-патриотической тематики. Ребята там занимаются поисковыми работами, изучением архивов, строевой подготовкой. Если в прошлом году в Подмосковье их было 1,3 тысячи, то в этом – более 2,2 тысячи. В каждой школе есть свой музей, посвященный защитникам Отечества.
Так, во Дворце детского и юношеского творчества "Планета талантов" в Лобне открыт кружок военно-патриотическое объединение "Патриот". Школьники там отрабатывают навыки тактической подготовки – метание учебных гранат, стрельба из пневматической винтовки, сборка и разборка автомата, а также многое другое. Для них организовывают встречи с ветеранами боевых действий, проводят экскурсии. Ребята регулярно принимают участие в акциях по поддержанию памятников боевых действий, а также в таких проектах, как "Лес Победы" и "Письмо солдату".
Активно в Подмосковье развиваются также естественно-научное и техническое направления. Такие кружки открыты в каждом округе, а их общее количество с 2023 года увеличилось вдвое. Ребята изучают там математику, физику, моделирование, программирование и другое.
В "Кванториуме" в Балашихе запустили кружок "Хайтек" – это высокотехнологичная лаборатория прототипирования. Она оснащена современным оборудованием: 3D-принтерами, станками с ЧПУ, лазерными граверами, паяльными станциями. Ребята здесь создают художественные и технические иллюстрации в векторном редакторе, изучают дизайн-проектирование, учатся работать с чертежами и эскизами. У них также есть возможность разрабатывать, создавать и редактировать 3D-модели.
Выбрать кружок и зарегистрироваться в нем можно на платформе "Навигатор дополнительного образования Московской области". Запись также доступна на регпортале Подмосковья – необходимо внести информацию в ID-секции, а все остальные поля заполнятся автоматически.
Ученики во время лекции - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Более 1200 учащихся Подмосковья примут участие в экскурсиях на объекты ЖКХ
16 октября, 17:54
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевБалашихаМосковская область (Подмосковье)Лобня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала